Miedo a las cucarachas: cómo se llama y por qué ocurre

El miedo a las cucarachas es tan común que afecta a personas de todas las edades. Y no solo tiene un nombre sino dos: katsaridafobia y blatofobia, y ambos consisten en un terror irracional y persistente hacia las cucarachas, que puede causar síntomas físicos y emocionales intensos, incluso si solo se ve una imagen o se hace mención de estos bichos que viven en muchos hogares de todo el mundo.

El miedo a las cucarachas, ¿hay una explicación?

La katsaridafobia o la blatofobia, como los explica el portal National Geographic, no se limitan al simple rechazo que muchas personas sienten por las cucarachas. La fobia va más allá del asco o la incomodidad, en ocasiones se convierte en una reacción que puede incluir ansiedad, palpitaciones, sudoración excesiva, temblores, llanto e incluso ataques de pánico. En casos extremos, quienes padecen esta fobia pueden evitar lugares donde sospechan que puede haber cucarachas, lo que limita su vida cotidiana.

Las causas del miedo a estos insectos pueden ser diversas y no hay una sola explicación. En algunos casos, se origina a partir de una experiencia traumática con cucarachas, como un encuentro inesperado o una infestación en el hogar. En otros casos, se desarrolla por influencia cultural o social, ya que estos insectos suelen asociarse con suciedad, enfermedades o entornos inseguros. También puede haber un componente genético o de predisposición a desarrollar trastornos de ansiedad.

Aunque no todas las personas que temen a las cucarachas necesitan tratamiento, la fobia puede afectar la calidad de vida si no se atiende. En esos casos, es recomendable buscar ayuda para identificar y modificar los pensamientos irracionales sobre las cucarachas.

Además, existen técnicas de relajación y control de la ansiedad que pueden complementar el tratamiento, como la respiración profunda, la meditación o el mindfulness.

En todo caso, la mejor recomendación es consultar a un especialista que te oriente de mejor manera ante este temor.

