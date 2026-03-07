¿Por qué deberías preferir la miel más oscura?

La miel es un alimento que tiene importantes aportes nutricionales, pero su aspecto podría revelar que es más poderosa aún en la medida en que sea más oscura. Aquí te contamos los detalles:

Los alimentos forman parte de nuestra vida en diferentes aspectos, pues son necesarios para que nuestro cuerpo adquiera los nutrientes, minerales, vitaminas y proteínas que precisa para garantizar su salud y funcionamiento. Aquellos alimentos extraídos directamente de la naturaleza son los que mayores beneficios nos ofrecen y no solo a la hora de consumirlos.

En esta oportunidad, queremos poner el foco de atención en un alimento que, entre muchos otros beneficios para nuestra salud, ofrece una utilidad que muy pocos conocen. La idea es que puedas descubrir las propiedades con las que cuenta y por qué es considerado como un alimento milagroso.

La maravillosa miel

El alimento del que te hablamos es la miel , sobre la que el Instituto Mayo Clinic afirma que está compuesta principalmente por azúcar, así como por una mezcla de vitaminas, minerales, aminoácidos, antioxidantes, hierro y zinc . En este punto, es que podremos comprender que ofrece grandes beneficios para nuestra salud.

La miel es recomendada para aliviar síntomas como la tos, pero además, por sus propiedades antibióticas y antiinflamatorias, se la emplea para el tratamiento de quemaduras y a la hora de curar una herida, ya que estimula la cicatrización.

El azúcar que posee la miel ha sido elaborado por las abejas con el néctar de las flores y es esta la que tiene sus principales beneficios para una estimulación de la cicatrización. Desde Mayo Clinic señalan que la miel más oscura es la que contiene más cantidad de antioxidantes, por lo que puede aportar más beneficios a nuestra salud . Además, destaca por su contenido de carotenos, flavonoides, vitaminas C y E, ácidos fenólicos y enzimas .

De todos modos, es importante señalar que sus resultados pueden variar, ya que no existen métodos estandarizados para la producción de miel y mucho menos alguno que permita verificar su pureza y calidad. La consulta al médico en primera instancia siempre es recomendable antes de aplicarla en nuestro cuerpo.

Con información de SUN

OA