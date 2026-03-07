Nissan Versa 2026: El modelo más vendido se enfrenta a todos

La esperada renovación del Nissan Versa se hace realidad, la nueva generación mejora en aspectos estéticos y de equipo, mantiene la gran seguridad y el conocido motor, aunque la competencia tiene diferentes modelos con los que busca derribarlo del trono.

Esta tercera generación presume sus principales cambios en apartados clave como el diseño, adoptando detalles estéticos vistos en la Kait, con un frontal propositivo, que separa sus luces en dos grupos e incluye una parrilla más contenida, que se suma a colores, rines y calaveras renovadas.

En el interior, la cabina mantiene un diseño familiar, aunque incorpora novedades visibles en las vestiduras, los insertos del tablero y el sistema de infoentretenimiento. Este ofrece pantallas de 9 o 12.3 pulgadas, según la versión, con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay. A ello se suman un cuadro de instrumentos digital, puertos USB-C, cargador inalámbrico y un sistema de sonido BOSE con las conocidas bocinas integradas en las cabeceras delanteras.

Ahora bien, hay que dejar en claro que el nuevo Versa mantiene su plataforma, así como la mecánica de 1.6 litros, capaz de generar 118 caballos de fuerza y 110 libras-pie de torque, funcionando a través de una caja manual de cinco velocidades o una automática CVT.

La seguridad es completa desde la versión Sense CVT, con seis bolsas de aire, control de estabilidad y la presencia de ADAS, como el frenado autónomo de emergencia con detección de peatones.

Rivales

El rango de precios del Versa va desde los 382 mil 900 pesos hasta los 470 mil 900, dejándolo en potencial desventaja frente a rivales que, también ofrecen ADAS en distintas versiones y hasta mecánicas híbridas en su gama, como el Yaris.

El Kia K3 es uno de los más completos, con una gama que ofrece tres motores distintos y posibilidad de contar con carrocería hatchback, por decir lo menos. Lo complicado para el Versa es ver que incluso la versión del Kia pensada para flotillas, con su motor 1.4l con 98 HP, es casi 70 mil pesos más barato que la propia variante flotillera del Versa, anunciada como Base TM por 374 mil 900 pesos. Del otro lado del rango la tope GT Line, es apenas siete mil pesos más costosa, pero ofrece el motor 2.0 L con 150 HP.

La cosa no se pone mejor cuando miramos a la categoría superior, con modelos como el Mazda 3 y su motor 2.5 de 186 caballos, con las ventajas de una plataforma de compacto, a un precio similar de su modelo básico con caja CVT. También, hay un Jetta, sí, un Jetta, con plataforma MQB y motor 1.4 L turbo a un precio similar del Versa intermedio.

Pero por más que pudiera parecer que el Versa tiene la batalla perdida, se tiene que tomar en cuenta la reputación de Nissan y sobre todo la accesibilidad del financiamiento.