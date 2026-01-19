Aproximadamente cada mes, el satélite natural de la Tierra completa un ciclo, ofreciendo un increíble espectáculo visual nocturno en ambos hemisferios del planeta. La llegada de la Luna de Nieve, segunda luna llena de 2026 está cerca y muchos amantes de la astronomía se preparan para disfrutar de este maravilloso fenómeno celeste.

A lo largo de la historia de la humanidad, las culturas del mundo han utilizado las fases de la luna para medir el tiempo y marcar el inicio de las temporadas. Sin embargo, aunque actualmente contamos con herramientas físicas que permiten registrar los días e identificar las diferentes estaciones del año, el calendario lunar sigue generando expectativa.

En México, culturas como la maya o la olmeca, también poseían conocimientos sobre la luna. Con la llegada de diferentes fases lunares, comenzaban a planear cosechas y preparar los campos para la siembra, guiándose para recolectar sus alimentos antes de las temporadas climáticas adversas.

De acuerdo con el portal especializado en astronomía Star Walk, esta luna llena recibe el nombre de Luna de Nieve debido a que febrero suele ser el mes con las nevadas más intensas en Norteamérica, donde las estaciones del año son más marcadas que en México. Por esa razón, las tribus nativas americanas la asociaban con las condiciones invernales que marcaban el periodo, convirtiéndola en un referente natural.

A lo largo de la historia, esta fase lunar también recibió el nombre de Luna de Hielo, Luna del Oso o Luna del Hambre, denominaciones que reflejan la crudeza del invierno. Las bajas temperaturas, los caminos cubiertos de nieve y la escasez de presas hacían que la caza se volviera complicada, trayendo escasez de alimentos.

"Es muy interesante recordar estas culturas", señalaba la investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, Julieta Fierro.

De esta manera, la Luna de Nieve ilumina el cielo del hemisferio norte en pleno invierno, cuando las noches se tornan largas y silenciosas, envueltas por un ambiente místico. Más allá de su belleza visual, este evento también posee un significado espiritual, ya que para muchas culturas simboliza un periodo de introspección, resistencia y renovación interior.

La segunda luna llena del año ocurrirá el próximo domingo 1 de febrero a las 16:09 horas (zona centro de México), cuando la luna se encuentre en la constelación de Cáncer.

No obstante, para una mejor observación, se recomienda esperar a que el cielo oscurezca completamente, además, es mejor buscar un lugar alto y despejado, sin obstáculos visibles ni contaminación lumínica.

Por su parte, la fase de luna nueva llegará el próximo 17 de febrero, coincidiendo con dos eventos imperdibles: el eclipse solar anular y el inicio del año nuevo lunar. En el punto máximo del eclipse, la luna cubrirá alrededor del 96% del sol, dejando un brillante "anillo de fuego", sin embargo, este evento solo será visible desde la Antártida.

