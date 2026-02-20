La playa cercana a CDMX que tiene una alberca natural digna de visitar

Durante años, Acapulco fue sinónimo de escapada playera para los capitalinos. Pero desde que se abrió la autopista México–Tuxpan, ese título cambió de manos. Hoy, Tuxpan, Veracruz, se posiciona como la playa más cercana a la CDMX, a tan solo 289 kilómetros —unas tres horas y media en auto—, lo que la convierte en la alternativa ideal para disfrutar del mar sin recorrer grandes distancias.

Tuxpan, conocido como el Puerto de los Bellos Atardeceres, combina playas de oleaje tranquilo, un ambiente relajado y el encanto del Golfo de México. Entre sus mejores atractivos está Barra de Galindo, donde el río Tuxpan se une con el mar, formando una alberca natural que cambia de color con la marea y se presta para nadar, remar o simplemente descansar bajo una palapa mientras pruebas mariscos frescos.

El litoral tuxpeño se extiende por más de 20 kilómetros. Playa Azul es la más popular, con arena clara, hoteles y restaurantes frente al mar. En cambio, Playa Cocoteros conserva una atmósfera más virgen y silenciosa, perfecta para desconectarse. Y para los amantes del buceo o el esnórquel, a pocos kilómetros se encuentran los arrecifes de Enmedio y Tanhuijo, un paraíso marino con peces tropicales y corales.

Además del mar, el río Tuxpan ofrece otra cara del destino: puedes recorrerlo en kayak, visitar el Santuario de la Iguana o pasar el día en el Huerto del Bambú, un espacio ecoturístico con temazcal y zonas para acampar. Es también uno de los pocos lugares donde se pueden observar los cuatro tipos de mangle que existen en México.

UNSPLASH

El centro histórico de Tuxpan está lleno de historia y sabor. Ahí puedes probar un Timbakey, el raspado típico de grosella y plátano, visitar la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción o conocer el Museo de la Hermandad México-Cuba, desde donde zarpó el yate Granma.

Así que si buscas una playa cerca de la CDMX con naturaleza, historia y una alberca natural digna de postal, Tuxpan es la respuesta.

