En México, el llamado “mal del puerco” es una expresión popular para describir la somnolencia intensa que aparece después de comer, especialmente tras comidas abundantes. Aunque muchas personas lo consideran algo normal o incluso inevitable, especialistas en Endocrinología advierten que, cuando este síntoma es frecuente o muy intenso, podría estar relacionado con la resistencia a la insulina, una condición que puede derivar en problemas metabólicos más serios.

¿Qué es el “mal del puerco”?

Se trata de una sensación de cansancio o sueño profundo que aparece después de ingerir alimentos. Esto ocurre porque el cuerpo dirige una gran cantidad de energía al proceso digestivo, lo que puede generar una disminución temporal en el estado de alerta.

Sin embargo, no todas las personas experimentan este efecto con la misma intensidad. Cuando el sueño es excesivo o aparece de forma constante, puede ser una señal de que algo no está funcionando correctamente en el metabolismo.

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¿Qué es la resistencia a la insulina?

La resistencia a la insulina es una condición en la que las células del cuerpo no responden de manera adecuada a la insulina, una hormona encargada de regular los niveles de glucosa en la sangre. Como resultado, el organismo produce más insulina para compensar, lo que puede provocar desequilibrios metabólicos.

Con el tiempo, esta condición puede evolucionar hacia enfermedades como la Diabetes tipo 2.

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La relación entre el “mal del puerco” y la resistencia a la insulina

El vínculo entre ambos fenómenos se encuentra en la forma en que el cuerpo procesa los alimentos, especialmente los ricos en azúcares y carbohidratos refinados.

1.- Picos de glucosa en sangre: Después de una comida abundante, sobre todo si contiene muchos carbohidratos simples, los niveles de glucosa en sangre aumentan rápidamente.

2.- Producción excesiva de insulina: Para contrarrestar este aumento, el cuerpo libera grandes cantidades de insulina. En personas con resistencia a la insulina, este proceso es menos eficiente.

3.- Caída de energía: Tras el pico, puede producirse una disminución rápida de la glucosa, lo que genera sensación de fatiga, sueño y falta de concentración: el llamado “mal del puerco”.

Señales de alerta que no debes ignorar

El “mal del puerco” ocasional es normal, pero puede ser motivo de atención si se acompaña de otros síntomas como:

Cansancio constante después de comer

Antojos frecuentes de alimentos dulces

Aumento de peso, especialmente en el abdomen

Dificultad para concentrarse

Hambre poco tiempo después de haber comido

El “mal del puerco” no siempre es inofensivo. Cuando se presenta de manera constante o intensa, puede ser una señal temprana de resistencia a la insulina. Escuchar al cuerpo y prestar atención a estos síntomas puede ayudar a detectar a tiempo posibles alteraciones metabólicas y prevenir enfermedades más graves.

Con información de Clínica Mayo

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