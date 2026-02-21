Adiós dolor: alimentos y plantas que curan golpes e inflamación

Un golpe puede ser doloroso y dejar molestias. La sugerencia es acudir con un médico, pero además puedes echar mano de algunos remedios caseros para mitigar el malestar. Aquí los detalles:

Cuando recibes un golpe en cualquier parte del cuerpo puede ser muy molesto tenerlo inflamado, por lo que aquí te dejamos unos remedios caseros para que termines con ese martirio.

1.- Usa lavanda . Es una planta con propiedades medicinales y relajantes; además de que tonifica el sistema nervioso, es antiespasmódica, anti-bacteriana, analgésica, antiséptica y mejora nuestro ánimo por ser antidepresiva.

En caso de tener un golpe puedes realizar este sencillo tónico con ella.

Ingredientes:

- Media taza de flores de lavanda (secas).

- Media taza de salvia (picada).

- Dos tazas de agua (500 ml).

- Ocho gotas de aceite esencial de lavanda.

Instrucciones:

En una olla mezcla las flores, la salvia y el agua, y hierve a fuego lento durante 20 minutos. Luego cuela en un recipiente con tapa hermética y deja que se enfríe. Añade el aceite esencial de lavanda y agita. Aplica sobre la parte hinchada, usando una toallita suave o una bola de algodón. Las hierbas que has colado antes puedes utilizarlas para hacer una compresa mojada y colocarla en el área afectada, presionando para que suelten los jugos y sujetando con un paño o gasa.

2.- Ponte hielo . Sus propiedades para reducir la inflamación son muy buenas; por lo que puedes ponerlo en compresas, en un paño o toalla; en cualquier caso haz todo lo posible por que el hielo nunca toque la piel directamente, porque la puede quemar. Repite varias veces al día y no lo mantengas más de 20 minutos seguidos.

3.- Jengibre . La raíz de esta planta alivia el dolor, diluye la sangre y reduce la inflamación en la zona afectada. Preparar un té con una cucharadita de la raíz rallada o en polvo por taza de agua hirviendo y coloca los fomentos en la área afectada.

4.- Aloe vera . Esta planta tiene muchas propiedades por lo que corta un tallo, extrae su gel y aplícalo directamente en el área afectada; el alivio será inmediato. Es muy bueno también para reducir el prurito de las picaduras de insectos.

5.- Alimentos con vitamina B6 . Este grupo alimentario es conocido por reducir la inflamación, sobre todo en las personas que padecen de dolor e inflamación en la muñeca (el síndrome del túnel carpiano). Algunos de los alimentos que la incluyen son las papas, el arroz integral, los vegetales de color verde como: espinaca, acelga, lechuga, los plátanos y la pechuga de pollo sin piel.

Con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA