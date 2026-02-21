Adiós dolor: alimentos y plantas que curan golpes e inflamación

Un golpe puede ser doloroso y dejar molestias. La sugerencia es acudir con un médico, pero además puedes echar mano de algunos remedios caseros para mitigar el malestar. Aquí los detalles: Cuando recibes un golpe en cualquier parte del cuerpo puede ser muy molesto tenerlo inflamado, por lo que aquí te dejamos unos remedios caseros para que termines con ese martirio.1.- Usa lavanda. Es una planta con propiedades medicinales y relajantes; además de que tonifica el sistema nervioso, es antiespasmódica, anti-bacteriana, analgésica, antiséptica y mejora nuestro ánimo por ser antidepresiva.En caso de tener un golpe puedes realizar este sencillo tónico con ella.Ingredientes:- Media taza de flores de lavanda (secas). - Media taza de salvia (picada). - Dos tazas de agua (500 ml). - Ocho gotas de aceite esencial de lavanda.Instrucciones:En una olla mezcla las flores, la salvia y el agua, y hierve a fuego lento durante 20 minutos. Luego cuela en un recipiente con tapa hermética y deja que se enfríe. Añade el aceite esencial de lavanda y agita. Aplica sobre la parte hinchada, usando una toallita suave o una bola de algodón. Las hierbas que has colado antes puedes utilizarlas para hacer una compresa mojada y colocarla en el área afectada, presionando para que suelten los jugos y sujetando con un paño o gasa.2.- Ponte hielo. Sus propiedades para reducir la inflamación son muy buenas; por lo que puedes ponerlo en compresas, en un paño o toalla; en cualquier caso haz todo lo posible por que el hielo nunca toque la piel directamente, porque la puede quemar. Repite varias veces al día y no lo mantengas más de 20 minutos seguidos.3.- Jengibre. La raíz de esta planta alivia el dolor, diluye la sangre y reduce la inflamación en la zona afectada. Preparar un té con una cucharadita de la raíz rallada o en polvo por taza de agua hirviendo y coloca los fomentos en la área afectada.4.- Aloe vera. Esta planta tiene muchas propiedades por lo que corta un tallo, extrae su gel y aplícalo directamente en el área afectada; el alivio será inmediato. Es muy bueno también para reducir el prurito de las picaduras de insectos.5.- Alimentos con vitamina B6. Este grupo alimentario es conocido por reducir la inflamación, sobre todo en las personas que padecen de dolor e inflamación en la muñeca (el síndrome del túnel carpiano). Algunos de los alimentos que la incluyen son las papas, el arroz integral, los vegetales de color verde como: espinaca, acelga, lechuga, los plátanos y la pechuga de pollo sin piel.Con información de SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA