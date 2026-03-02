Profeco revela las galletas que te hacen tener más hambre

Consumir galletas, aunque delicioso para el paladar, no es del todo saludable, sobre todo si tienen un ingrediente en particular. Aquí te contamos.

Las galletas son uno de los postres más preferidos por los consumidores; algunos otros las utilizan como un acompañamiento para la comida. No importa su uso; son un alimento que acompaña a muchos, incluso para saciar el hambre cuando no hay tiempo para tomar una comida completa. Pero no siempre son provechosas, no solo por su valor nutricional, sino porque en muchos casos no acaban con el hambre .

Así es, no importa si son galletas de animalitos, saladas o las conocidas como "Marías"; algunas marcas utilizan en sus ingredientes jarabe de maíz de alta fructosa, un ingrediente barato que, por más que se coma, mantendrá con hambre .

En la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se han elaborado estudios a varios tipos de galletas en los que se detectó que no se declaran todos los ingredientes que tienen o se usa jarabe de maíz de alta fructosa, que es un ingrediente barato y poco sano.

"Después de revisar todas (las galletas), encontramos que nueve productos tienen jarabe de maíz de alta fructosa, que es la forma más barata, la menos sana de endulzar a un producto porque no contiene un tipo de fibra; se absorbe en el tracto digestivo. Eso habla de un producto corriente", explicó Profeco.

Agregó que "el gran problema que tiene es que el jarabe de maíz retarda la saciedad, entonces comes más de lo que comerías, te quita la sensación de saciedad y, aparte, es el más barato que hay para endulzar; te hace comer más y es el más barato, entonces, les viene a dar con todo a las empresas".

Algunas marcas de galleta que fueron señaladas en el pasado son:

Crackers Golden Hills

Marías La Moderna

Crackers Precíssimo

Nabisco Ritz

Ke precio galletas Marías

Galletas de animalitos de chocolate Aurrera

Nabisco Premium Marbú Dorada

Precíssimo galletas saladas

Golden Hills galletas saladas

Profeco aseguró que las empresas "por sacar productos muy baratos te meten maíz de alta fructosa; son los más corrientes y lo hacen para que no pares de comer".

Sin embargo, indicó que no se iniciará ninguna acción o procedimiento de infracción contra esas marcas; solamente es para que los consumidores sepan y decidan si las quieren consumir o no.

Con información de SUN

