Kia Seltos: Se renueva una consentida

Apesar de que su primera generación fue lanzada apenas en 2019, Kia considera a Seltos como uno de sus modelos más icónicos, dejando clara su importancia con esta nueva generación que se plantea como modelo global.

Como era de esperarse, la nueva Seltos adopta el concepto de diseño de los modelos más recientes y su filosofía “opuestos unidos”. La silueta es más marcada, integrando ópticas verticales con elementos diurnos que se fusionan con el tramado elaborado de la amplia parrilla. También se suma a la moda de contar con manijas ocultas, rines de diseños geométricos y calaveras verticales, que amplían el diseño del modelo para mejorar su estética.

Una de las mayores solicitudes de parte de clientes y distribuidores, era contar con una cabina más amplia en general, por lo que los diseñadores han decidido crecerla hasta los 4.43 m de longitud y una distancia entre ejes de 2.69 metros.

La nueva Kia Seltos apuesta por una cabina más amplia y tecnológica, con tablero horizontal, doble pantalla de 12.3” y materiales en combinaciones bitono según versión y mercado. ESPECIAL

El interior es muy familiar, con su tablero horizontal que integra un par de pantallas de 12.3” con una display de 5” para el climatizador, ahora, con disponibilidad de tapicerías de doble tono de acuerdo con la versión y el mercado.

Esta nueva generación adopta la nueva plataforma K3, sí, la misma del subcompacto que se fabrica en Pesquería, Nuevo León, lo que no significa que se vaya a fabricar aquí, pero sí que tendrá una mayor rigidez estructural y mayor aislamiento acústico. Cada región contará con una especificación de suspensión calibrada para sus necesidades.

De momento, solo se han confirmado los motores 4 cil. 2.0l de 147 HP y 132 libras-pie, así como dos variantes con el conocido 4 cil. 1.6l turbo, ya sea con 147 HP y 195 Libras-pie o, de 190 HP y 195 libras-pie.

Dependiendo del mercado, habrá opciones de cajas manuales de 6 cambios, automáticas de 8 y hasta doble embrague con 7 cambios, ya sea tracción delantera o integral, aunque es muy probable que, en nuestro país, se mantenga la delantera. Esta nueva generación contempla la integración de una versión híbrida que será anunciada más adelante y que, debería, al menos en teoría, ser parte de la gama en México.

Lamentablemente, habrá que esperar para conocer por completo la oferta de Seltos en nuestro país, pues el lanzamiento se dará primero en India, con la producción programada para iniciar este fin de año, después en Corea y China, desde donde nos llega.