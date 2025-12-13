Satisfaciendo el alta de manada de camionetas con grandes capacidades todoterreno, GMC anuncia la llegada de la versión AT4X de su pickup Canyon, la más extrema hasta ahora.

Los cambios con respecto a la Canyon “normal” son más que evidentes a primera vista, con un exterior musculoso protagonizado por salpicaderas más anchas y un frontal que presume una parrilla agresiva, el cual se complementa con placas protectoras metálicas al frente con sus respectivos ganchos de arrastre de color contrastante.

Además, llantas todoterreno envuelven exclusivos rines de aluminio de 17” y se suman a un kit de levantamiento de suspensión de tres pulgadas, con la mencionada fascia delantera, skid plates y rockers laterales, para aumentar el ángulo de ataque hasta 33.5° lo que permite enfrentar obstáculos más agresivos y, por si no fuera suficiente, incluye la función de Air Down Mode, para modificar la presión de los neumáticos desde la pantalla de infoentretenimiento.

Ahora bien, todo el espíritu aventurero de esta Canyon no deja de lado su interior refinado, luciendo tapicerías de piel con asientos que integran calefacción y ventilación, adicionados a los distintivos AT4X en la cabina.

La tecnología se mantiene con la presencia de un sistema de infoentretenimiento con pantalla de 11.3” cuyo sistema operativo de Google Integrado, no solo permite utilizar aplicaciones de manera nativa, sino que mantiene la conectividad inalámbrica a las plataformas de Android y iOS, así como la asistencia de OnStar y sus servicios de transmisión de datos y asistencia, con 12 meses de cortesía.

Bajo el cofre, encontraremos el 4 cilindros 2.7 litros turbocargado, capaz de generar 310 HP y 430 libras-pie de torque, funcionando a través de una caja automática de 8 cambios y tracción 4x4, con caja de transferencia de dos velocidades y distintos modos de manejo que configuran varios parámetros, en función del terreno por el que circule.

Por más que se trate de un vehículo pensado para un estilo de vida más aventurero, las capacidades de carga están presentes con un límite de 669 kg, además de presumir un arrastre de hasta tres mil 494 kg. La seguridad está a cargo de un paquete de 6 bolsas de aire y asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), parte de la suite GMC Pro-Safety.

La variante más extrema de la GMC Canyon se suma a la versión Denali, y ya está disponible en la red de distribuidores de GMC en el país por un precio de un millón 345 mil 900 pesos.