Don Fily es un gran personaje; él está al pie del cañón todos los días desde hace 24 años y sí, en el mismo local ubicado en Av. Guadalupe 5449, justo a unos pasos de donde empieza Av. Rafael Sanzio, pero en la acera de enfrente, es decir, del lado del club Atlas Chapalita.

Ahí, con gran entusiasmo, te recibe enfundado en su tradicional mandil azul. En realidad son dos locales que por dentro se unen: en uno está su puestecito de acero inoxidable, que usa y donde tiene sus dos ollitas con sus carnes y tortillas, y sus mesas de trabajo; y en el otro, el comedor, digámoslo así, donde sus clientes disfrutan de sus delicias.

Solamente vende tacos y consomé, pero de tacos tiene dos tipos: de cabeza natural y de cabeza adobada.

Su preparación lleva toda la noche, para dejar una textura de lo más suave y con un sabor concentrado y delicioso que solo los sonorenses sabemos distinguir y recomendar. Usa solamente cachete, cabeza y lengua. Los tacos de cabeza adobada no existen en Sonora; esta es una receta propia que creó Don Fily y que ahora comparte con sus comensales. Está elaborada con una base de adobo de chiles secos que, después de cocidas las carnes, las pica muy finito y las separa en dos ollas, y a una le pone su adobo.

Y pues bien, en compañía de mi querido Carlo, nos aventuramos un sábado sin golf y con un poco de cruda; fuimos a probar estos tacos que me habían recomendado mucho y la verdad es que nos cayeron de perlas.

Inicié con un taco de cabeza natural, ($52); viene en tortilla de tamaño normal, de máquina, con su respectiva copia para que llene. Les pone una buena cucharada para que abulte y te los lleva a tu mesa. Ahí uno se dispone a decorar en su mesa de complementos, en donde podrás encontrar col rallada, cebolla, cilantro, jalapeños crudos cortados en rajas, limones, salsa de chile puya, otra de tomatillo y otra de árbol y serrano. Es decir, para todos los gustos. Algo que llamó mi atención es que tienen pimienta molida en todas las mesas, y le cae muy bien a los tacos. De sabor profundo a res, muy bien elaborada la barbacoa, muy suave y de verdad muy ricos.

Seguí con el taco de cabeza adobada, ($52), del mismo tamaño e igualmente arreglado con sus salsas. Este tiene su personalidad muy marcada; el adobo le da esa patadita que quizá le faltó al otro, que lo hace ver más plano. Y la pimienta le siguió dando su sello.

Tienen un consomé de ($30) delicioso, quizá de los mejores que haya probado. Y si le dices a Don Fily que te lo prepare, le pone salsas y lo decora al gusto, y lo deja de 100. Te lo dan en un vaso grande, hirviendo, y lo vas disfrutando como tu café en la mañana.

Tienen una sucursal en Plaza Victoria Real, Av. Aviación 4284, donde atiende su esposa. Larga vida a Tacos de Cabeza Don Fily.

Evaluación

Comida 4

Lugar 4

Servicio 4.5

Tacos de cabeza Don Fily

Domicilio: Av. Guadalupe 5449-A, Guadalupe Jardín, Zapopan, Jal.

Horario: Lunes a domingo de 8:00 am a 4:00 pm.

IG: @tacosonoradon.

Teléfono: 3336281294.

