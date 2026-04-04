Hoy se conmemora el Día Internacional de los Animales en Situación de Calle

Este sábado 4 de abril se conmemora el Día Internacional de los Animales en Situación de Calle, una fecha que conmueve a más de alguno con esta problemática mundial de las comunidades.

Una realidad que podemos transformar en México

De acuerdo con datos de Mars Petcare, una empresa de alimento para mascotas y autoridad en el cuidado animal, al menos 29.7 millones de perros y gatos viven en las calles de México, una cifra que invita a la reflexión del problema y a actuar de inmediato.

Más allá de los números, esta situación muestra que muchas veces se toman decisiones sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Afortunadamente, existe el mecanismo de la adopción para afrontar estos desafíos sociales y fomentar una cultura donde el cuidado animal sea una prioridad en cada hogar.

La Dra. Claudia Edwards, directora de programas de Humane World for Animals México, explica que el abandono de animales domésticos no es solo por falta de dinero, sino por detalles en nuestra rutina que podemos mejorar fácilmente si prestamos un poquito más de atención.

Factores que podemos evitar para aminorar el problema

¡Toma nota! El primer factor es la adquisición impulsiva, ese momento en que regalamos un cachorrito en un cumpleaños sin planear el futuro. Es importante recordar que un animal es un compromiso de por vida, y quien tome esa decisión deberá hacerse responsable de ella.

El segundo punto es la escasez económica para cubrir su manutención, como esas vacunas y croquetas de calidad que tanto necesitan. Muchas veces, la adopción o adquisición viene antes de considerar el presupuesto mínimo requerido para sustentar la vida que merece un animal doméstico.

El tercer y cuarto factor son las camadas no planificadas y las necesidades conductuales que a veces ignoramos por falta de información. La esterilización y el cuidado responsable fuera del domicilio, tanto de perros como gatos, es parte de las responsabilidades mínimas que debe atender un dueño de mascota.

Finalmente, los cambios drásticos en nuestro estilo de vida y los desacuerdos familiares son los últimos factores que empujan al abandono. Platicar en familia antes de adoptar y comprometernos a cuidar de nuestro peludo, sin importar si nos mudamos, cambiamos de trabajo u ocurre una ruptura.

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Tips rápidos para ser el mejor amigo de los animales

¡Cambiar el mundo de estos animales está en nuestras manos y es más fácil de lo que crees! Además de nuestras acciones en casa, es genial apoyar normativas públicas centradas en el bienestar integral de las mascotas. ¡Hagamos equipo con las autoridades para construir un entorno mucho más amigable para todos!

Para que te conviertas en un héroe hoy mismo, te dejamos estos tips rápidos y efectivos:

¡Esteriliza a tus mascotas! Visita refugios locales y ¡adopta, no compres! Haz cuentas y organiza tu tiempo antes de llevar un nuevo amigo a casa. ¡Dedica tiempo a educarlo con premios y mucho cariño!

En este día tan especial, te animamos a mirar a los animalitos de la calle con una gran sonrisa y mucha empatía.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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