Presión alta o baja: conoce los niveles de alerta

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIA) explican que la presión arterial es la fuerza con la que la sangre circula y presiona las paredes de las arterias cada vez que el corazón la impulsa. Se trata de un parámetro clave para evaluar el funcionamiento del sistema cardiovascular.

Este valor no es estático: puede elevarse o disminuir por distintos factores, y cuando se sale de los rangos normales se convierte en una señal de alerta. Detectar estas variaciones a tiempo es fundamental para prevenir complicaciones y mantener un adecuado estado de salud.

Cuándo es presión baja

La hipotensión arterial, comúnmente conocida como presión baja, se presenta cuando la fuerza con la que la sangre circula por el cuerpo durante o después de cada latido se encuentra por debajo de los niveles considerados normales. Esta condición puede provocar que órganos vitales como el cerebro, el corazón y los riñones no reciban el flujo sanguíneo necesario para funcionar de manera adecuada, lo que en algunos casos se traduce en síntomas como mareo, fatiga o incluso desmayos.

Se considera que una persona tiene presión arterial baja cuando los valores se sitúan por debajo de 90 mmHg en la presión sistólica o menos de 60 mmHg en la diastólica. Aunque en ciertos individuos estos niveles pueden no representar un problema, en otros pueden indicar una alteración en la circulación que requiere atención, especialmente si se presentan síntomas o se asocia a otras condiciones de salud.

Cuándo es presión alta

La llamada presión arterial elevada se presenta cuando la cifra sistólica se sitúa entre 120 y 129 mmHg, mientras que la diastólica permanece por debajo de 80 mmHg. En este punto todavía no se habla de hipertensión como tal, pero sí de una señal de alerta que indica la necesidad de adoptar medidas preventivas. La hipertensión arterial se diagnostica cuando la presión sistólica alcanza o supera los 130 mmHg, o bien cuando la diastólica llega a 80 mmHg o más, condiciones que incrementan de forma sostenida el riesgo cardiovascular.

En términos generales, se considera que una presión arterial normal ronda los 120/80 mmHg, parámetro que sirve como referencia clínica para evaluar el estado del sistema circulatorio. Valores por debajo de este nivel pueden asociarse con hipotensión, especialmente si se acompañan de síntomas, mientras que cifras superiores se relacionan con distintos grados de presión arterial alta. Estas variaciones deben interpretarse siempre en contexto, ya que factores como la edad, el estilo de vida y condiciones médicas influyen directamente en los números.

Consejos para atender la presión arterial

Ante la presencia de alteraciones en la presión arterial, particularmente si se acompañan de otros signos de enfermedad como mareo, dolor de cabeza o fatiga, es importante acudir a valoración médica.

Solo un profesional de la salud podrá realizar un diagnóstico adecuado, descartar complicaciones y establecer, en caso necesario, un tratamiento o seguimiento oportuno. Ignorar estas señales no suele ser una estrategia brillante, considerando que la presión arterial es un indicador clave del estado general del organismo.

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