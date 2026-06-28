Hogar: Sigue ESTOS efectivos y económicos consejos para eliminar a las moscas

La presencia de insectos voladores en las viviendas representa una preocupación constante, especialmente durante las temporadas de altas temperaturas. Más allá de la incomodidad inmediata, la proliferación de estos dípteros impacta en la higiene de los espacios debido a su capacidad para transportar agentes patógenos.

Frente a las alternativas comerciales convencionales que emplean sustancias sintéticas, los métodos domésticos e integrales ganan terreno como soluciones sustentables. De acuerdo con estudios divulgados por la Red de Entomología Aplicada, organismo internacional que analiza el comportamiento y control de insectos urbanos, la combinación de ciertos estímulos químicos y aromáticos resulta sumamente eficaz para interferir con el sistema olfativo de estos organismos .

¿Qué ingredientes naturales ayudan a ahuyentar a las moscas?

A partir de los principios ecológicos de manejo de plagas, se detallan los siguientes procedimientos prácticos para el interior de las casas:

Limón con clavos de olor (Repelente aromático): El aroma cítrico combinado con el compuesto químico llamado eugenol, presente en altas concentraciones en el clavo de olor, resulta insoportable para las moscas. El método consiste en cortar un limón por la mitad e insertar entre 10 y 12 clavos de olor en la pulpa de cada sección. Su ubicación estratégica abarca puntos de entrada clave como ventanas, puertas o el centro de la mesa del comedor.

El aroma cítrico combinado con el compuesto químico llamado eugenol, presente en altas concentraciones en el clavo de olor, resulta insoportable para las moscas. El método consiste en cortar un limón por la mitad e insertar entre 10 y 12 clavos de olor en la pulpa de cada sección. Su ubicación estratégica abarca puntos de entrada clave como ventanas, puertas o el centro de la mesa del comedor. Trampa de vinagre de manzana y jabón (Atrae y elimina): Los insectos muestran una fuerte atracción hacia los compuestos volátiles generados por el olor a fermento del vinagre de manzana. Para armar este dispositivo, se llena un vaso o frasco hasta la mitad con el líquido fermentado y se añaden unas gotas de jabón detergente para trastes, cubriendo la superficie con plástico de cocina perforado con pequeños agujeros. La adición del jabón líquido es crucial, ya que rompe la tensión superficial del líquido, provocando que los insectos se ahoguen al instante. Se recomienda colocar el frasco en zonas con mayor actividad, tales como la cocina o en la proximidad del bote de basura.

La tercera alternativa prescinde por completo de los estímulos olfativos y recurre a principios de la física óptica para repeler a las especies voladoras antes de que ingresen a la infraestructura residencial. El uso de barreras visuales caseras aprovecha las características anatómicas de las moscas para crear perímetros de exclusión sin necesidad de alterar las condiciones del aire interior.

Bolsas de plástico con agua (Efecto visual): Aunque no libera olores, la refracción de la luz a través del agua crea un efecto visual que desorienta y ahuyenta a las moscas debido a la estructura de sus ojos compuestos. El procedimiento radica en llenar una bolsa de plástico transparente con agua hasta la mitad, sellarla firmemente y colgarla de manera directa en el marco de las ventanas o de las puertas de acceso. Esta técnica demuestra una efectividad notable en entradas que reciben luz natural constante, funcionando como un mecanismo de distracción óptica.

De acuerdo con manuales de sanidad ambiental editados por dependencias del Gobierno de México, como la Secretaría de Salud, el control de insectos mediante barreras físicas y repelentes biológicos disminuye drásticamente el riesgo de contaminación cruzada en alimentos. La implementación sistemática de estas alternativas caseras demuestra que no se requiere de presupuestos elevados ni de insecticidas agresivos para preservar la higiene de las habitaciones familiares.

Lee también: Top 3 de plantas que alejan a los zancudos de tu casa

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL