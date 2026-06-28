Hogar: Sigue ESTOS efectivos y económicos consejos para eliminar a las moscas

La presencia de insectos voladores en las viviendas representa una preocupación constante, especialmente durante las temporadas de altas temperaturas. Más allá de la incomodidad inmediata, la proliferación de estos dípteros impacta en la higiene de los espacios debido a su capacidad para transportar agentes patógenos. Frente a las alternativas comerciales convencionales que emplean sustancias sintéticas, los métodos domésticos e integrales ganan terreno como soluciones sustentables. De acuerdo con estudios divulgados por la Red de Entomología Aplicada, organismo internacional que analiza el comportamiento y control de insectos urbanos, la combinación de ciertos estímulos químicos y aromáticos resulta sumamente eficaz para interferir con el sistema olfativo de estos organismos. A partir de los principios ecológicos de manejo de plagas, se detallan los siguientes procedimientos prácticos para el interior de las casas:La tercera alternativa prescinde por completo de los estímulos olfativos y recurre a principios de la física óptica para repeler a las especies voladoras antes de que ingresen a la infraestructura residencial. El uso de barreras visuales caseras aprovecha las características anatómicas de las moscas para crear perímetros de exclusión sin necesidad de alterar las condiciones del aire interior.De acuerdo con manuales de sanidad ambiental editados por dependencias del Gobierno de México, como la Secretaría de Salud, el control de insectos mediante barreras físicas y repelentes biológicos disminuye drásticamente el riesgo de contaminación cruzada en alimentos. La implementación sistemática de estas alternativas caseras demuestra que no se requiere de presupuestos elevados ni de insecticidas agresivos para preservar la higiene de las habitaciones familiares.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApphttps://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 AL