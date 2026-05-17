La higiene de los recipientes donde se alimentan los animales de compañía suele quedar en un segundo plano frente a otras tareas de cuidado veterinario.Sin embargo, estudios de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos indican que los platos de las mascotas son el cuarto objeto más contaminado en una casa promedio. La falta de una limpieza profunda y constante permite la proliferación de microorganismos patógenos que afectan tanto a los animales como a los humanos que conviven con ellos. Según especialistas de la American Veterinary Medical Association, los restos de saliva y comida orgánica crean un entorno ideal para el desarrollo de colonias bacterianas resistentes.La omisión en la limpieza de estos utensilios no solo deriva en malos olores, sino en una cadena de riesgos biológicos que comprometen el sistema inmunológico del ejemplar. Investigadores de la Cornell University College of Veterinary Medicine detallan que la principal amenaza es la formación del "biofilm" (una capa viscosa de bacterias que se adhiere a las superficies). El proceso de riesgo se describe a través de los siguientes puntos:"La limpieza diaria con agua caliente y jabón es la barrera más efectiva contra la propagación de enfermedades gástricas", señalan expertos en salud animal. La atribución de estos problemas se vincula directamente al uso de materiales porosos, como ciertos plásticos, que retienen microorganismos incluso después de un enjuague superficial.La determinación de cada cuánto tiempo se deben higienizar estos utensilios es fundamental para cortar el ciclo de transmisión de enfermedades. Investigadores de la Cornell University College of Veterinary Medicine detallan que la principal amenaza es la formación del "biofilm" (una capa viscosa de bacterias que se adhiere a las superficies). El protocolo de limpieza y sus riesgos asociados se estructuran de la siguiente manera: "La limpieza diaria con agua caliente y jabón es la barrera más efectiva contra la propagación de enfermedades gástricas", señalan expertos en salud animal de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.Para mitigar estos riesgos, organismos internacionales sugieren un protocolo de desinfección estricto. La World Small Animal Veterinary Association recomienda la transición hacia recipientes de acero inoxidable o cerámica de alta calidad, ya que presentan menores índices de porosidad.Las medidas preventivas sugeridas por expertos en microbiología son:La higiene de estos objetos es una cuestión de salud pública. "Un plato sucio es un reservorio de patógenos que no distingue entre especies", afirman técnicos de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Mantener los recipientes impecables asegura una vida más longeva para los compañeros de cuatro patas y un entorno más seguro para todos los habitantes de la vivienda. EE