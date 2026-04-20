Derrame Cerebral: Los síntomas clave de una emergencia neurológica

Un derrame cerebral puede ocurrir en minutos y cambiar una vida para siempre. Reconocer las señales tempranas puede marcar la diferencia entre una recuperación favorable, discapacidad permanente o incluso la muerte. Saber identificar los síntomas y actuar rápido es clave.

¿Qué es un derrame cerebral?

El término “derrame cerebral” se usa comúnmente para describir un accidente cerebrovascular (ACV) o ictus. Sucede cuando se interrumpe el flujo de sangre al cerebro o cuando un vaso sanguíneo cerebral se rompe.

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Existen dos tipos principales:

Isquémico: causado por un coágulo que bloquea la circulación.

Hemorrágico: provocado por ruptura de un vaso sanguíneo.

En ambos casos, el tejido cerebral comienza a dañarse rápidamente. Por eso se repite una regla médica fundamental: el tiempo es cerebro.

¿Por qué es tan importante detectarlo rápido?

Cada minuto sin tratamiento puede significar pérdida irreversible de neuronas. Si la persona recibe atención inmediata, aumentan las posibilidades de salvar tejido cerebral y reducir secuelas.

Reconoce estos síntomas de alerta

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Si aparecen de forma repentina uno o varios de estos signos, busca ayuda médica urgente.

Debilidad o adormecimiento en un lado del cuerpo en cara, brazo o pierna.

Desviación de la boca o rostro caído, es decir, la sonrisa se ve desigual o una mitad del rostro parece caída.

Dificultad para hablar como habla arrastrada, no pronunciar bien, no encontrar las palabras o confusión al hablar, problemas para entender lo que le dicen

La persona escucha, pero no comprende instrucciones simples o responde incoherentemente.

Dolor de cabeza súbito e intenso, especialmente si aparece de forma brusca y “como nunca antes”, puede relacionarse con un evento hemorrágico.

Mareo o pérdida del equilibrio, caminar de pronto se vuelve difícil, puede tambalearse, caer o no coordinar movimientos.

Visión borrosa o pérdida de visión que puede afectar uno o ambos ojos, visión doble, oscurecimiento repentino, pérdida parcial de visión.

Confusión repentina, desorientación súbita, dificultad para reconocer personas o no saber dónde está.

Desmayo o disminución del estado de alerta, donde la persona puede perder la conciencia o mostrarse extremadamente somnolienta.

Aunque el riesgo aumenta con la edad, también puede ocurrir en adultos jóvenes e incluso personas aparentemente sanas. Si aparece alguno de estos síntomas, no minimices la situación. Un derrame cerebral es una emergencia médica y actuar rápido puede salvar la vida y reducir secuelas graves. Ante la duda, busca atención inmediata. Mejor una falsa alarma que llegar tarde.

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