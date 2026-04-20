Derrame Cerebral: Los síntomas clave de una emergencia neurológica

Un derrame cerebral puede ocurrir en minutos y cambiar una vida para siempre. Reconocer las señales tempranas puede marcar la diferencia entre una recuperación favorable, discapacidad permanente o incluso la muerte. Saber identificar los síntomas y actuar rápido es clave.El término “derrame cerebral” se usa comúnmente para describir un accidente cerebrovascular (ACV) o ictus. Sucede cuando se interrumpe el flujo de sangre al cerebro o cuando un vaso sanguíneo cerebral se rompe.En ambos casos, el tejido cerebral comienza a dañarse rápidamente. Por eso se repite una regla médica fundamental: el tiempo es cerebro.Cada minuto sin tratamiento puede significar pérdida irreversible de neuronas. Si la persona recibe atención inmediata, aumentan las posibilidades de salvar tejido cerebral y reducir secuelas.Si aparecen de forma repentina uno o varios de estos signos, busca ayuda médica urgente.Aunque el riesgo aumenta con la edad, también puede ocurrir en adultos jóvenes e incluso personas aparentemente sanas. Si aparece alguno de estos síntomas, no minimices la situación. Un derrame cerebral es una emergencia médica y actuar rápido puede salvar la vida y reducir secuelas graves. Ante la duda, busca atención inmediata. Mejor una falsa alarma que llegar tarde.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB