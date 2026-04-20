Lunes, 20 de Abril 2026

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Derrame Cerebral: Los síntomas clave de una emergencia neurológica

Aunque el riesgo aumenta con la edad, también puede ocurrir en adultos jóvenes e incluso personas aparentemente sanas

Por: Brenda Barragán

Si aparece alguno de estos síntomas, no minimices la situación. Un derrame cerebral es una emergencia médica y actuar rápido puede salvar la vida y reducir secuelas graves. CANVA

Si aparece alguno de estos síntomas, no minimices la situación. Un derrame cerebral es una emergencia médica y actuar rápido puede salvar la vida y reducir secuelas graves. CANVA

Un derrame cerebral puede ocurrir en minutos y cambiar una vida para siempre. Reconocer las señales tempranas puede marcar la diferencia entre una recuperación favorable, discapacidad permanente o incluso la muerte. Saber identificar los síntomas y actuar rápido es clave.

¿Qué es un derrame cerebral?

El término “derrame cerebral” se usa comúnmente para describir un accidente cerebrovascular (ACV) o ictus. Sucede cuando se interrumpe el flujo de sangre al cerebro o cuando un vaso sanguíneo cerebral se rompe.

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Existen dos tipos principales:

  • Isquémico: causado por un coágulo que bloquea la circulación.
  • Hemorrágico: provocado por ruptura de un vaso sanguíneo.

En ambos casos, el tejido cerebral comienza a dañarse rápidamente. Por eso se repite una regla médica fundamental: el tiempo es cerebro.

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¿Por qué es tan importante detectarlo rápido?

Cada minuto sin tratamiento puede significar pérdida irreversible de neuronas. Si la persona recibe atención inmediata, aumentan las posibilidades de salvar tejido cerebral y reducir secuelas.

Reconoce estos síntomas de alerta

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Si aparecen de forma repentina uno o varios de estos signos, busca ayuda médica urgente.

  • Debilidad o adormecimiento en un lado del cuerpo en cara, brazo o pierna.
  • Desviación de la boca o rostro caído, es decir, la sonrisa se ve desigual o una mitad del rostro parece caída.
  • Dificultad para hablar como habla arrastrada, no pronunciar bien, no encontrar las palabras o confusión al hablar, problemas para entender lo que le dicen
  • La persona escucha, pero no comprende instrucciones simples o responde incoherentemente.
  • Dolor de cabeza súbito e intenso, especialmente si aparece de forma brusca y “como nunca antes”, puede relacionarse con un evento hemorrágico.
  • Mareo o pérdida del equilibrio, caminar de pronto se vuelve difícil, puede tambalearse, caer o no coordinar movimientos.
  • Visión borrosa o pérdida de visión que puede afectar uno o ambos ojos, visión doble, oscurecimiento repentino, pérdida parcial de visión.
  • Confusión repentina, desorientación súbita, dificultad para reconocer personas o no saber dónde está.
  • Desmayo o disminución del estado de alerta, donde la persona puede perder la conciencia o mostrarse extremadamente somnolienta.

Aunque el riesgo aumenta con la edad, también puede ocurrir en adultos jóvenes e incluso personas aparentemente sanas. Si aparece alguno de estos síntomas, no minimices la situación. Un derrame cerebral es una emergencia médica y actuar rápido puede salvar la vida y reducir secuelas graves. Ante la duda, busca atención inmediata. Mejor una falsa alarma que llegar tarde.

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