Ictericia en bebés: Por qué nacen amarillos, qué tan peligroso es y cuál es el tratamiento

Ver a un recién nacido con la piel amarillenta puede causar alarma inmediata en muchos padres. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de una condición frecuente llamada ictericia neonatal, un fenómeno médico común en los primeros días de vida y que suele resolverse con vigilancia adecuada.La ictericia es la coloración amarilla de la piel, los ojos y, en algunos casos, las mucosas. Ocurre cuando existe un aumento de bilirrubina en la sangre, una sustancia amarillenta que se produce al descomponerse los glóbulos rojos.En los recién nacidos, este proceso es especialmente común porque su organismo todavía está adaptándose a funcionar fuera del útero. El hígado del bebé, que es el órgano encargado de procesar la bilirrubina, aún no trabaja con la misma eficiencia que el de un adulto.Por eso, durante los primeros días, puede acumularse temporalmente bilirrubina y dar ese tono amarillo característico.Existen varias razones médicas por las que un bebé puede presentar ictericia al nacer o poco después.Muchos bebés no nacen amarillos de inmediato, sino que el color aparece entre el segundo y tercer día de vida. Esto es muy habitual. Se estima que una gran parte de los recién nacidos sanos presenta cierto grado de ictericia fisiológica, especialmente durante la primera semana.En la mayoría de los casos:Aunque suele ser común, hay situaciones en las que requiere atención médica inmediata. Señales de alerta: Amarillo intenso desde las primeras 24 horas, color amarillo que empeora rápido, el bebé está muy dormido y no despierta para comer, llanto débil, succión pobre, fiebre, rigidez o irritabilidad, color amarillo en piernas y pies marcado, persistencia por más de 2 semanas (en algunos casos).Aunque muchas familias lo recomiendan, no debe usarse el sol directo como sustituto del tratamiento médico. La exposición solar puede ser riesgosa para un recién nacido y no reemplaza la fototerapia profesional. Ver a un bebé amarillo asusta, pero la ictericia neonatal suele ser parte normal de la adaptación al nacimiento. Lo esencial es que sea valorado por un pediatra, especialmente en los primeros días. Con seguimiento oportuno, la mayoría de los bebés mejora sin complicaciones y recupera su color normal rápidamente.Los bebés “nacen amarillos” o se ponen amarillos poco después por acumulación temporal de bilirrubina, principalmente porque su hígado aún está madurando. Es común, generalmente benigno y tratable, pero siempre merece vigilancia médica.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB