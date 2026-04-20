Ictericia en bebés: Por qué nacen amarillos, qué tan peligroso es y cuál es el tratamiento

Ver a un recién nacido con la piel amarillenta puede causar alarma inmediata en muchos padres. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de una condición frecuente llamada ictericia neonatal, un fenómeno médico común en los primeros días de vida y que suele resolverse con vigilancia adecuada.

¿Qué es la ictericia neonatal?

La ictericia es la coloración amarilla de la piel, los ojos y, en algunos casos, las mucosas. Ocurre cuando existe un aumento de bilirrubina en la sangre, una sustancia amarillenta que se produce al descomponerse los glóbulos rojos.

En los recién nacidos, este proceso es especialmente común porque su organismo todavía está adaptándose a funcionar fuera del útero. El hígado del bebé, que es el órgano encargado de procesar la bilirrubina, aún no trabaja con la misma eficiencia que el de un adulto.

Por eso, durante los primeros días, puede acumularse temporalmente bilirrubina y dar ese tono amarillo característico.

¿Por qué ocurre en los bebés?

Existen varias razones médicas por las que un bebé puede presentar ictericia al nacer o poco después.

Inmadurez del hígado: La causa más frecuente es que el hígado neonatal todavía no madura por completo. Necesita algunos días para procesar y eliminar la bilirrubina con normalidad. Mayor recambio de glóbulos rojos: Los recién nacidos tienen una cantidad elevada de glóbulos rojos y estos se descomponen más rápido tras el nacimiento, lo que genera más bilirrubina. Lactancia en adaptación: En algunos casos, durante los primeros días el bebé puede recibir menos leche mientras se establece la lactancia materna, lo que disminuye la eliminación natural de bilirrubina por heces y orina. Prematuridad: Los bebés prematuros tienen mayor riesgo porque su hígado es aún más inmaduro.

CANVA

¿Es normal que nazcan amarillos?

Muchos bebés no nacen amarillos de inmediato, sino que el color aparece entre el segundo y tercer día de vida. Esto es muy habitual. Se estima que una gran parte de los recién nacidos sanos presenta cierto grado de ictericia fisiológica, especialmente durante la primera semana.

En la mayoría de los casos:

Es leve

Temporal

No causa daño

Mejora sola o con tratamiento sencillo

¿Cuándo deja de ser normal?

Aunque suele ser común, hay situaciones en las que requiere atención médica inmediata. Señales de alerta:

Amarillo intenso desde las primeras 24 horas, color amarillo que empeora rápido, el bebé está muy dormido y no despierta para comer, llanto débil, succión pobre, fiebre, rigidez o irritabilidad, color amarillo en piernas y pies marcado, persistencia por más de 2 semanas (en algunos casos).

Tratamiento: ¿cómo se quita lo amarillo?

Alimentación frecuente: Dar pecho o fórmula adecuadamente ayuda a eliminar bilirrubina por evacuaciones. Fototerapia: Es el tratamiento más común cuando los niveles suben más de lo deseado. El bebé se coloca bajo una luz especial azul, que transforma la bilirrubina para que el cuerpo la elimine. Casos especiales: En situaciones raras y severas se requieren tratamientos hospitalarios adicionales.

Aunque muchas familias lo recomiendan, no debe usarse el sol directo como sustituto del tratamiento médico. La exposición solar puede ser riesgosa para un recién nacido y no reemplaza la fototerapia profesional. Ver a un bebé amarillo asusta, pero la ictericia neonatal suele ser parte normal de la adaptación al nacimiento. Lo esencial es que sea valorado por un pediatra, especialmente en los primeros días. Con seguimiento oportuno, la mayoría de los bebés mejora sin complicaciones y recupera su color normal rápidamente.

CANVA

Los bebés “nacen amarillos” o se ponen amarillos poco después por acumulación temporal de bilirrubina, principalmente porque su hígado aún está madurando. Es común, generalmente benigno y tratable, pero siempre merece vigilancia médica.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB