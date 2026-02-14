Los niveles elevados de azúcar en la sangre, conocidos como hiperglucemia, suelen deberse al consumo de alimentos con alto contenido de glucosa o a la presencia de una condición médica como la diabetes. De acuerdo con lo que explican los especialistas, este desbalance ocurre cuando el organismo no regula de manera correcta la cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo, ya sea por una ingesta excesiva o por un trastorno metabólico.

Entre las recomendaciones de los especialistas para las personas que sufren por glucosa alta se encuentra la de disminuir la ingesta de alimentos con grandes cantidades de azúcar, por lo que se deben dejar de comer algunas frutas con niveles muy altos, o que tienden a elevarlos. Sin embargo, no todo es mala noticia, ya que existen algunas con indicadores bajos que son ideales para estos casos, y que tienen algunos otros beneficios para quienes las consumen.

Frutas que se pueden comer si se tiene glucosa alta

Kiwi: Según el portal Tua Saúde, este fruto es rico en agua, fibras, potasio, betacarotenos, y vitamina C, con propiedades antioxidantes que previenen el daño celular, mejoran la circulación sanguínea y ayudan a disminuir la absorción de grasas. Además, reduce las necesidades de insulina del organismo y es alto en fibra.

Cereza: El mismo portal explica que esta fruta pequeña contiene fibras, flavonoides, vitamina C, luteína, zeaxantina, vitamina A y betacarotenos, nutrientes y compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes, laxantes y antiinflamatorias. Además, tienen niveles de glucosa muy bajos, por lo que son perfectas para personas con diabetes.

Guayaba: Esta fruta, de color amarillo, blanco o rosa, es rica en antioxidantes y otros nutrientes, como vitamina A, B y C; también contiene fibra dietética, la cual es ideal para reducir los niveles de glucosa en la sangre, además de que cuentan con vitamina C y potasio.

Fresas: Según Tua Saúde, estas frutas rojas tienen muy pocas calorías y grandes cantidades de agua; esta última propiedad ayuda a que quienes la consumen experimenten una sensación de saciedad entre comidas, por lo que son ideales para las personas que quieren bajar de peso y equilibrar los niveles de azúcar en la sangre.

Ciruela: La ciruela negra contiene antocianinas, ácido elágico, y un muy bajo nivel de azúcar, por lo que son perfectas para personas que padecen problemas con la glucosa, pero buscan seguir consumiendo frutas.

Si tienes alguna duda sobre el consumo de estos alimentos y su impacto en tu salud, lo más recomendable es acudir con tu médico de confianza, ya que podrá orientarte de manera adecuada y brindarte las indicaciones necesarias según tu caso específico.

