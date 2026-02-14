Desde que Akio Toyoda, expresidente y heredero de Toyota se puso la meta de evitar que relacionen a sus modelos con “lo aburrido”, muchas cosas han cambiado dentro de la marca japonesa. Una de las pruebas es la existencia de un GR Corolla.

Se trata de un —quién lo fuera a decir— hot hatch que busca llevar la genética derivada directamente del campeonato de Rally a un modelo más amigable y familiar, sin perder esa chispa de carácter deportivo con la que nos conquistó su hermano pequeño de tres puertas, el Yaris.

Primero, sigue la receta de carrocería modificada y ensanchada para que quede claro que no es un Corolla cualquiera. Hay tomas de aire, ductos y elementos aerodinámicos realmente funcionales, complementados con rines de 18 pulgadas, “calzando” llantas deportivas. También hay difusor trasero con salida de escape triple y un techo de fibra de carbono que le da credenciales definitivas como un verdadero deportivo.

Sin embargo, a diferencia del Yaris, se basa en la carrocería de cinco puertas del modelo más vendido de la historia, para hacerlo más funcional. Definitivamente, no será el más espacioso de los hatchs compactos, pero, a cambio utiliza asientos deportivos al frente y ofrece amenidades como pantalla de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, cargador inalámbrico y climatizador de doble zona. La seguridad es completa con siete bolsas de aire y ADAS.

El Toyota GR Corolla combina el carácter de un hot hatch con la practicidad de un cinco puertas listo para el uso diario. CORTESÍA

Pequeña bestia

Para quienes dudan de la elasticidad de un motor de tres cilindros, el GR Corolla repite la receta del pequeño Yaris deportivo, con el propulsor de 1.6 litros de desplazamiento con turbocargador que, en esta aplicación, genera 296 HP y 195 libras-pie de torque.

Otra diferencia importante con respecto al GR Yaris es la integración de una transmisión automática de ocho velocidades, especialmente configurada para el modelo que termina de definir su carácter deportivo y permisivo, mandando la fuerza a las cuatro ruedas.

Durante el lanzamiento tuvimos la fortuna de rodar en pista con el hot-hatch japonés, al mismo tiempo de despedir al GR Supra y recordar qué fue lo que nos enamoró del GR Yaris, dejando un claro panorama de su comportamiento.

Mientras que el GR Yaris es un vehículo casi de competición, con una dirección ultra precisa y el GR Supra, tiene un gran empuje y eje posterior “juguetón”, que nos recuerda sus capacidades dinámicas, el Corolla se siente con un verdadero coche de diario, casi “tranquilo” en sus reacciones al circular rápido, sin la explosividad y maniobrabilidad “ratonera” de su hermano, que parece ser más exigente con el piloto.

El primer embarque de GR Corolla en México cuenta con solo 100 unidades, disponibles por 975 mil pesos y aunque no es un modelo de producción limitada, la disponibilidad sí que lo será.

Diego Briseño, Toluca