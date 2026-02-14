Con el sueño no sólo llega el descanso, sino también tiene una función biológica de relevancia, por eso cualquier alteración puede poner en riesgo la salud misma. Estos son los detalles:

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos del sueño afectan a cerca del 40% de la población mundial.

¿Con qué enfermedades se relaciona el insomnio?

Según información del Gobierno de México, el sueño es un proceso biológico complejo, ya que, mientras se duerme, las funciones del cerebro y cuerpo siguen activas para mantener saludable al cuerpo, por lo tanto, si no hay un sueño de calidad, las consecuencias pueden conllevar daño a la salud mental y física, al pensamiento y a la vida diaria .

Dormir adecuadamente es esencial para tener buena salud, ya que la falta de sueño está asociada con accidentes automovilísticos, desastres industriales, errores médicos y profesionales, así como baja productividad .

Además, no dormir lo necesario también puede ser un factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión, diabetes y depresión, así como cáncer .

Dormir las horas adecuadas es igual de importante que llevar una alimentación saludable o realizar actividad física. Entre los beneficios de dormir se encuentra el mantener en equilibrio los sistemas inmunológico, cardiovascular, metabólico y neurológico .

Detalles sobre el insomnio

El insomnio se define como la dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo, de manera frecuente, y ocasiona que cuando la persona despierte lo haga muy temprano, no pueda volver a dormir o se mantenga cansada durante el día.

Según la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, alrededor de 40 millones de mexicanos sufren algún tipo de trastorno del sueño, por ejemplo el insomnio, el más común de todos .

La obesidad, depresión, diabetes e hipertensión son algunas comorbilidades asociadas a la vigilia que, al mismo tiempo, puede ocasionar una serie de problemas a quien la padece.

Además, de acuerdo a la OMS, el 30% de los accidentes están relacionados con el cansancio y el sueño durante el día y se estima que el 18% de los accidentes carreteros y 36% de los percances aéreos están relacionados justamente con la falta de descanso.

Síntomas de insomnio

Dificultad para conciliar el sueño por la noche

Despertarse durante la noche

Despertarse muy temprano

No sentirse bien descansado después del sueño nocturno

Cansancio o somnolencia durante el día

Irritabilidad, depresión o ansiedad

Dificultad para prestar atención, concentrarse en las tareas o recordar

Aumento de los errores o los accidentes

Preocupaciones constantes respecto del sueño

¿Qué provoca el insomnio?

Estrés . La situación laboral y económica puede ocasionar que la persona mantenga un estado de preocupación constante durante la noche, lo que le imposibilite el sueño. Otros factores como situaciones relacionadas con la salud, la escuela, la familia también pueden estimular al insomnio.

Malos hábitos del sueño . No tener disciplina para ir a la cama es un factor importante para el desarrollo del insomnio. En ocasiones se realizan todo tipo de actividades en la habitación, sobre la cama, que no tiene relación con el sueño; que debe durar entre 7 y 8 horas para que sea reparador en la mayoría de los adultos.

Comer, ver televisión, jugar, utilizar dispositivos electrónicos, trabajar en la cama tiene implicaciones negativas en el ciclo del sueño.

Alimentación . Las cenas sobrecargadas pueden ocasionar molestias físicas que tienen impacto para convocar al sueño. Altas cantidades de grasa, azúcar, alcohol o neuroestimuladores, como la cafeína, provocan que el organismo se vea incapacitado para descansar.

Medicamentos . Algunas drogas tienen impacto colateral en la calidad del sueño. Es importante consultar al médico para revisar la dosis o un posible cambio en el medicamento que afecte menos a la hora de dormir.

Ansiedad . Los trastornos psicológicos, como la ansiedad, son factores importantes para el desarrollo del insomnio. Es importante acudir a psicoterapia para que un experto colabore a la resolución de este padecimiento.

¿Cómo puedo prevenir el insomnio?

Según la Clínica Mayo, existen algunos hábitos que pueden promover un sueño profundo y prevenir el insomnio. Aquí algunos de ellos:

Crear una rutina estricta de irte a la cama y despertar por la mañana que defina un horario específico que aplique, incluso, los fines de semana.

Realizar algún deporte o actividad física.

Evitar o limitar el tiempo para tomar siestas durante el día.

Evitar el consumo de alcohol, cafeína y nicotina.

No consumir alimentos y bebidas en exceso justo antes de ir a dormir.

La cama debe utilizarse exclusivamente para dormir, no realizar otras actividades ahí.

Leer o escuchar música suave puede ayudarte a conciliar el sueño.

La Clínica Mayo afirma que si el insomnio ya afecta el desempeño de la persona durante sus actividades diarias, es hora de consultar a un médico.

Con información de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir y Clínica Mayo

OA