Estos son los modelos finalistas para "Mejor auto de 2026"

El premio más importante de la industria reveló sus finalistas de 2026: fueron 98 periodistas de 36 países los que votaron por los finalistas que compiten por el mejor auto de 2026, en la primera etapa de revelación del listado. El 3 de marzo próximo se reducirá esta lista a tres autos y el 1 de abril, en Semana Santa, durante el Salón e Nueva York, se mostrarán los vencedores de cada categoría. El listado es:

World Car of the Year:

• Audi Q5 / SQ5.

• BMW iX3.

• BYD Seal 6 DM-i.

• Hyundai Ioniq 9.

• Hyundai Palisade.

• Kia EV4.

• Kia EV5.

• Mercedes-Benz CLA.

• Nissan Leaf.

• Toyota RAV4.

World Electric Vehicle:

• Audi A6 e-tron / S6 e-tron.

• BMW iX3.

• Hyundai Ioniq 9.

• Mercedes-Benz CLA.

• Nissan Leaf.

World Luxury Car:

• Audi A6 e-tron / S6 e-tron.

• Audi A6 / S6.

• Cadillac Vistiq.

• Lucid Gravity.

• Volvo ES90.

World Performance Car:

• BMW M2 CS.

• Chevrolet Corvette E-Ray.

• Defender OCTA.

• Hyundai Ioniq 6 N.

• Mercedes-AMG GT 63 Pro.

World Urban Car:

• Alfa Romeo Junior.

• Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV.

• Nio Firefly.

• Hyundai Venue.

• Wuling Binguo / Ari Poly.

World Car Design of the Year:

• Nio Firefly.

• Kia PV5.

• Lynk & Co 08.

• Mazda 6e / EZ-6.

• Volvo ES9.