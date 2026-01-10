Estos son los modelos finalistas para "Mejor auto de 2026"

El premio más importante de la industria reveló sus finalistas de 2026: fueron 98 periodistas de 36 países los que votaron por los finalistas que compiten por el mejor auto de 2026, en la primera etapa de revelación del listado. El 3 de marzo próximo se reducirá esta lista a tres autos y el 1 de abril, en Semana Santa, durante el Salón e Nueva York, se mostrarán los vencedores de cada categoría. El listado es:World Car of the Year:• Audi Q5 / SQ5.• BMW iX3.• BYD Seal 6 DM-i.• Hyundai Ioniq 9.• Hyundai Palisade.• Kia EV4.• Kia EV5.• Mercedes-Benz CLA.• Nissan Leaf.• Toyota RAV4.World Electric Vehicle:• Audi A6 e-tron / S6 e-tron.• BMW iX3.• Hyundai Ioniq 9.• Mercedes-Benz CLA.• Nissan Leaf.World Luxury Car:• Audi A6 e-tron / S6 e-tron.• Audi A6 / S6.• Cadillac Vistiq.• Lucid Gravity.• Volvo ES90.World Performance Car:• BMW M2 CS.• Chevrolet Corvette E-Ray.• Defender OCTA.• Hyundai Ioniq 6 N.• Mercedes-AMG GT 63 Pro.World Urban Car:• Alfa Romeo Junior.• Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV.• Nio Firefly.• Hyundai Venue.• Wuling Binguo / Ari Poly.World Car Design of the Year:• Nio Firefly.• Kia PV5.• Lynk & Co 08.• Mazda 6e / EZ-6.• Volvo ES9.