¡Benditas redes sociales! Alexis, quien a los 15 años inició como ayudante en el puesto de tacos de su tío -ubicado a las afueras de una gasolinera, justo cruzando avenida Juan Pablo II desde el Mercado del Mar hacia Zapopan Centro, por la calle Pino Suárez-, logró cinco años después comprar el mismo lugar donde trabajaba. Se trata de un puesto nocturno de tacos de lengua, carnaza, bistec, chorizo y adobada, además de tacos dorados de carnaza.

Con mucha iluminación, un toldo que alberga tres mesas para comensales y una gran fila de aficionados que llegan desde temprano. Van dando ficha, que va del uno al 30, e inicia de nuevo. Yo tuve la 12 e iban en la tres. Al cabo de unos 20 minutos tocó mi turno.

Llegamos ahí porque en Instagram me salió un reel en el cual mostraba unos tacos dorados que metían a la salsa, rebozaban sabroso y servían. Mismo reel que hizo que pasaran de ser un lugar tranquilo a tener una fila interminable por horas todos los días.

En compañía de Daniela, nos aventuramos a este puesto, de donde nos llevamos una gran sorpresa. Y es que no todos los videos en redes muestran realmente la autenticidad de un lugar. Me he llevado unos fiascos grandes siguiendo recomendaciones de “foodies”, en donde dicen que es lo mejor que han comido y que ni siquiera llegan a un 8 de calificación como para recomendártelos, pero si quieres ver una buena corrida de toros, hay que ir a todas. Dicen…

Y pues bien, llegó nuestro turno y pedimos dos tacos revolcados cada quien. Ella, carnaza ($40) y lengua ($45); y yo, lengua y labio ($40).

Son tacos de tamaño mediano, con doble tortilla, que doran en una choricera; todos son rellenos de carnaza y “de lo que lo pidas” lo ponen de topping, es decir, encima del taco.

De inicio, el taco dorado lo meten a una salsa roja o verde, según lo pidas. Yo pedí uno y uno para probar ambas salsas. Ninguna tiene picor; quizá la roja un ligero y lejano, pero diría que no. Pero en barra tienen varias para matarte solo: habanero, chile de árbol, una de aguacate y otra verde, así como rábanos y frijoles de la olla.

Los tacos son una delicia. No escatiman en el topping: su lengua, jugosa y bien picada, aunque si la quieres en trozo la puedes pedir sin picar; su labio, con mucho sabor, también jugoso. Muy sabroso, en realidad. Te recomiendo sí añadir picante para cerrar pinza, pero la bañada en la salsa, o mejor dicho, la revolcada que le dan, aporta una humedad y un dejo de la salsa enorme y digno de pedir uno más. El relleno de carnaza no es mínimo, sino generoso, bien picada y limpia, sobre todo. Y si lo tuyo no son los dorados, también tiene blanditos de todo. Inicia el año dándote gusto y ¡visítalos! Larga vida Tacos El Chino.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 4

Servicio 5

Tacos El Chino (puesto de calle)

Domicilio: Sabino Delgado 21, Zapopan Centro, Jal.

Horario: Miércoles a lunes de 7:30 pm a 12:00 am.

IG: @tacos.elchino_

Teléfono: 3329681115.

CT