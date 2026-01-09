Chinches en el colchón: así puedes eliminarlas, paso a paso, costos y más

Las chinches son esos insectos que nadie desea ver nunca en su entorno, sobre todo en sus camas. Y si bien estos animalitos por fortuna no transmiten enfermedades infecciosas, sí provocan picaduras, así como picazón intensa, marcas rojas, ampollas y heridas.

Incluso es sabido que pueden provocar impactos negativos en lo psicológico, ya que puede causar ansiedad y estrés por la irritabilidad de querer deshacerse de la infesta. La buena noticia es que hay algunos métodos para librarte de las chinches.

¿Por qué aparecen las chinches?

Primero hay que saber cómo llegan y cómo comienza la plaga; las chinches llegan a los hogares, como si fueran “polizones” a través de otros objetos como maletas, mochilas y ropa. También si se compran artículos o muebles usado/viejos pueden estar dentro de ellos, de igual forma pueden moverse entre paredes, tuberías, conductos y grietas.

Suelen esconderse en muebles como en las camas; colchones, armazones y bases de la cama, somieres, cabeceras, sofás y sillas tapizadas. En la ropa, distintos objetos y en las paredes y grietas de la casa.

Lo que atrae a las chinches sorprendentemente no es la suciedad, sino la presencia de humanos, pues se alimentan de su sangre.

¿Cómo encontrar chinches en la cama?

Lo principal es revisar toda la cama; el colchón, almohadas, sabanas, la base, y la cabecera (si tienes una). Es un poco difícil detectar las chinches en la cama, ya que estas son muy pequeñas, pero no imposible. La principal pista para saber si las hay es padeces de picaduras y comezón en partes de tu cuerpo.

¿Cómo deshacerse de las chinches de la cama?

Lo principal es limpiar inmediatamente:

Aspira la área infestada para eliminar las chinches y sus huevecillos , asegúrate de retirar la bolsa de la aspiradora inmediatamente después del uso, si es posible séllala.

, asegúrate de retirar la bolsa de la aspiradora inmediatamente después del uso, si es posible séllala. Lava la ropa de cama con agua muy caliente (más de 48.9 °C) durante unos 30 minutos y luego sécala a una alta temperatura también, para matar las chinches y sus huevos.

(más de 48.9 °C) durante unos 30 minutos y luego sécala a una alta temperatura también, para matar las chinches y sus huevos. Puedes usar un rociador de plagas o un producto nebulizador indicado para matar las chinches , sigue las correctamente las instrucciones de la etiqueta

, sigue las correctamente las instrucciones de la etiqueta Para eliminar infestaciones muy grandes habrá que acudir con exterminador profesional para un control de plagas.

Insecticidas recomendados

Raid Detector y trampa de chinches de cama, precio aproximado $579 pesos

Raid

Raid Bed Bug Foaming Spray, precio aproximado arriba de los $400 pesos

Raid

Paquete Tratamiento Completo Chinches, precio $540 pesos

Fumiga TÚ, Control de plagas

RESIFUM MAX, precio de $250 a $1,500 pesos

Fumiga TÚ, Control de plagas

