5 plantas que alejan a los mosquitos de tu casa esta temporada

Con la llegada del verano también regresa uno de los visitantes menos deseados de la temporada: los mosquitos. Además de resultar molestos por sus zumbidos y picaduras, estos insectos pueden transmitir enfermedades como dengue, zika o chikungunya en algunas regiones del mundo, por lo que muchas personas buscan alternativas para mantenerlos alejados de forma natural.

Aunque ninguna planta puede garantizar por sí sola un hogar libre de mosquitos, diversos estudios han identificado especies que producen aceites esenciales y compuestos aromáticos capaces de actuar como repelentes naturales. Su efectividad suele aumentar cuando se colocan en terrazas, jardines, ventanas o zonas de descanso al aire libre.

Si buscas una solución decorativa y aromática para complementar otras medidas de prevención, estas son cinco de las mejores plantas para combatir a los mosquitos durante la temporada de calor.

1. Lavanda: belleza, aroma y protección natural

La lavanda encabeza la lista gracias a su agradable fragancia y a la presencia de compuestos como el linalool y el acetato de linalilo, sustancias utilizadas incluso en algunos repelentes comerciales.

Se utiliza principalmente para aliviar el estrés, mejorar la calidad del sueño, calmar dolores de cabeza y tratar afecciones leves de la piel. CANVA

Mientras que para muchas personas su aroma resulta relajante y ayuda a reducir el estrés, para los mosquitos representa una señal de alerta que los mantiene alejados. Además de sus propiedades repelentes, la lavanda es una planta resistente que requiere pocos cuidados una vez establecida. Puede cultivarse en macetas, balcones o jardines con buena exposición al sol.

2. Romero: un clásico del jardín con efecto repelente

El romero es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la cocina, pero también es conocido por ayudar a reducir la presencia de insectos.

Es reconocido por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antisépticas. CANVA

Su intenso aroma proviene de aceites esenciales como el cineol y el alcanfor, compuestos que suelen resultar desagradables para los mosquitos.

Especialistas en jardinería recomiendan colocar macetas de romero cerca de terrazas, patios o áreas donde las personas suelen pasar tiempo al aire libre. Un beneficio adicional es que sus hojas pueden utilizarse para condimentar alimentos y preparar infusiones.

3. Menta: frescura que los mosquitos prefieren evitar

La menta destaca por su característico aroma refrescante y por contener mentol, una sustancia que puede ayudar a disuadir a diversos insectos.

se trata de una hierba que se puede tener durante 5 ó 6 años produciendo hojas con olor intenso. CANVA

Su crecimiento rápido y su facilidad de cultivo la convierten en una opción popular para balcones, cocinas y pequeños jardines urbanos.

Además de actuar como repelente natural, la menta puede emplearse para preparar bebidas, tés y algunos remedios caseros. Sin embargo, los expertos recomiendan cultivarla en macetas, ya que tiende a expandirse con facilidad y puede invadir otros espacios del jardín.

4. Hierba limón o citronela: la favorita contra los mosquitos

Cuando se habla de repelentes naturales, la citronela suele ser una de las primeras plantas en aparecer. Su característico aroma cítrico proviene de compuestos como el citronelal y el geraniol, ingredientes presentes en numerosas velas, lociones y aerosoles repelentes.

La Hierba limón o Citronela es una gramínea decorativa y una planta culinaria a la vez.

Por esta razón, muchos especialistas consideran a la hierba limón una de las opciones más eficaces para complementar la protección contra mosquitos en patios y jardines. Además, su aspecto ornamental aporta un toque tropical a cualquier espacio exterior.

5. Caléndula: color y protección para patios y balcones

Las flores de la caléndula no solo destacan por sus tonos amarillos y anaranjados, sino también por el aroma que desprenden.

Se utiliza ampliamente tanto en jardinería y agricultura, como en la medicina tradicional y cosmética gracias a sus múltiples. CANVA

Algunos estudios sugieren que sus compuestos aromáticos pueden ayudar a repeler ciertos insectos, incluidos mosquitos y pulgones, por lo que suele utilizarse en huertos y jardines como planta compañera.

Su floración prolongada y su facilidad de mantenimiento la convierten en una excelente opción para quienes desean combinar decoración y funcionalidad.

Más allá de las plantas: la clave está en la prevención

Los especialistas recuerdan que las plantas aromáticas pueden contribuir a reducir la presencia de mosquitos, pero no sustituyen otras medidas de prevención. La recomendación principal sigue siendo eliminar cualquier recipiente donde pueda acumularse agua estancada, ya que estos espacios funcionan como criaderos ideales para la reproducción de los insectos.

Macetas con exceso de agua, cubetas, floreros, bebederos para mascotas y canaletas obstruidas pueden convertirse rápidamente en focos de proliferación.

Un aliado natural para disfrutar del verano

Incorporar plantas aromáticas al hogar puede aportar múltiples beneficios: embellecen los espacios, perfuman el ambiente y ayudan a crear una barrera natural frente a los mosquitos.

Lavanda, romero, menta, citronela y caléndula destacan entre las opciones más recomendadas por su combinación de aroma, facilidad de cultivo y potencial efecto repelente. Aunque no son una solución milagrosa, sí pueden convertirse en grandes aliadas para disfrutar con mayor tranquilidad de las tardes y noches de verano.

TG