Estos son los increíbles beneficios de los frutos rojos

Los frutos rojos, también conocidos como berries, están compuestos por fresas, arándanos, frambuesas, moras, cerezas, granadas, ciruelas, entre otras. Estas, además de ser deliciosas, poseen grandes beneficios como su alto contenido de antioxidantes.

Expertos en nutrición han destacado que las berries están dentro de la lista de los mejores alimentos para la salud y la longevidad, por lo que se recomienda consumirlas con regularidad. Además, por sus colores atractivos, los frutos rojos son ideales para favorecer la ingesta de fruta en los niños.

Como ya se mencionó, las berries tienen muchos beneficios, por lo que a continuación te contamos sobre algunos.

¿Cuáles son los beneficios de los frutos rojos?

Son ricos en fibra y antioxidantes

La fibra contenida en los frutos rojos ayuda a regular la digestión, evitando el estreñimiento. A su vez, algunos frutos como las fresas aportan agua al organismo, evitando la retención de líquidos.

Por su parte, los flavonoides, que son compuestos bioactivos presentes en las berries, concentran una gran cantidad de antioxidantes, los cuales combaten los radicales libres que causan degeneración celular, el envejecimiento de la piel, y favorece la visión.

Mejora la salud cardiovascular y previene el cáncer

Compuestos como las antocianinas y otros polifenoles reducen el riesgo de desarrollar cáncer y enfermedades cardiovasculares. Sumado a ello, las berries ayudan a combatir el colesterol malo y mejorar la circulación de la sangre. Los arándanos, además, ayudan a prevenir y tratar infecciones urinarias.

Ayudan a mejorar la memoria

Gracias a sus propiedades neuroprotectoras, los frutos rojos favorecen los procesos cognitivos, es decir, ayudan a mejorar la memoria. Según investigadores, estos alimentos también pueden mejorar el estado de ánimo, prevenir el Alzheimer, controlar el estrés y retrasar el envejecimiento.

Son ricos en vitaminas

Frutos como las fresas y frambuesas tienen un alto contenido de vitaminas b y C; los arándanos contienen C y las moras C y E. Al mismo tiempo, ayudan a la correcta absorción los minerales más importantes, como el potasio y el calcio.

Son bajos en calorías

Además de ayudar a la eliminación de líquidos, los frutos rojos aportan agua, y regulan los niveles de azúcar en la sangre. Por tanto, ingerir berries no representa un riesgo para dietas basadas en déficit calórico.

