Después de la jornada laboral de un viernes cualquiera, unos tragos caen bien para relajarse, pero si se cae en el exceso, levantarse al día siguiente con resaca es fatal.

Según las abuelitas, para curarse de estos males, no hay nada mejor que un buen plato de sopa caliente, de un caldo.

Por eso, cada país tiene su receta tradicional, un platillo al que consideran una ''cura mágica'' para los desagradables malestares que ocasiona el beber alcohol sin medida.

CANVA

Citemos a los venezolanos, quienes acuden a una sopa de mondongo, preparada a base de verduras; en Colombia, acuden al ajiaco, que se elabora a base de papas y pollo; los bolivianos, por su parte, ''reviven a los muertos'' con un guiso de cerdo, chile y comino, al que denominan frisé. No obstante, los platillos que acaparan más la atención son los mexicanos.

Los médicos afirman que las comidas ricas en grasa son las mejores para prevenir, más que para curar la resaca, ya que la grasa ayuda a repeler el alcohol que se acumula en las paredes del estómago. Por eso, a las sopas se les acompaña con algún tipo de carne, por ejemplo, la de pollo en un buen caldo.

Al caldo pueden añadirse ingredientes mágicos o ''pilones'', como la papa, ya que al ser tubérculo contiene un alto nivel de potasio que ayuda a atacar los dolores de cabeza y las náuseas.

Es común que la gente piense en el caldo de pollo como una receta sanadora, pero además se le mira como una cura para la resaca, sobre todo si es picante. Estudiosos señalan que se trata, definitivamente, de la cura ideal para una noche de fiesta.

CANVA

Muchos especialistas miran esto como mitos, más que realidades, pero no pueden negar que un plato caliente es reconfortante cuando se tiene un malestar, sea cual sea la causa.

