Estas son las cirugías de alto riesgo para mayores de 65 años

Someterse a una cirugía de emergencia nunca es sencillo y, en el caso de las personas mayores de 65 años, la experiencia puede venir acompañada de altos niveles de ansiedad e incertidumbre.

Una investigación reciente difundida por el American College of Surgeons (Colegio Americano de Cirujanos) arroja nueva luz sobre este escenario. El estudio buscó identificar qué pacientes de este grupo de edad enfrentan mayor probabilidad de complicaciones y qué tipos de intervenciones representan un riesgo más elevado.

Los hallazgos señalan dos factores determinantes: el grado de fragilidad del paciente antes de entrar al quirófano y el nivel de complejidad o riesgo propio de la cirugía. Estos elementos, advierten los especialistas, pueden marcar la diferencia en la recuperación y en la aparición de complicaciones posteriores.

Además, se enfatizó la importancia de no posponer cirugías necesarias, ya que la realización de operaciones de emergencia conlleva el mayor riesgo de complicaciones y mortalidad.

Las cirugías de alto riesgo para mayores de 65 años

Los investigadores analizaron datos de más de 57 mil pacientes mayores de 65 años, clasificándolos en tres grupos según su fragilidad. Además, categorizaron los procedimientos en alto y bajo riesgo, observando diferencias significativas en las tasas de mortalidad y complicaciones entre ambos grupos.

Cirugías como las siguientes se consideraron de bajo riesgo:

Apendicectomías.

Extracción de cálculos biliares.

Mientras que procedimientos como los siguientes se clasificaron como de alto riesgo:

Cirugía de colon.

Reparación de úlceras perforadas.

La tasa de mortalidad y complicaciones fue significativamente mayor en procedimientos de alto riesgo en comparación con los de bajo riesgo, independientemente del nivel de fragilidad del paciente.

El riesgo de un procedimiento pareció ser más determinante que la fragilidad del paciente en cuanto a complicaciones y muerte. Por ejemplo, los pacientes no frágiles que se sometieron a cirugías de alto riesgo tuvieron tasas de mortalidad mucho más altas que los pacientes frágiles que se sometieron a procedimientos de bajo riesgo.

Los investigadores destacan que muchos pacientes mayores tienden a posponer cirugías hasta que se vuelven emergencias, aumentando así el riesgo de complicaciones y mortalidad. Es crucial abordar los problemas de salud de manera oportuna y no esperar a que las condiciones empeoren, lo que podría llevar a situaciones de mayor riesgo y urgencia.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA