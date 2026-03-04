Las garrapatas son pequeños parásitos que se alimentan de sangre y pueden transmitir enfermedades si no se detectan y retiran a tiempo. Saber cómo actuar ante una picadura es fundamental para reducir riesgos y evitar complicaciones. A continuación, te explicamos cómo sobrevivir y protegerte frente a las picaduras de garrapatas.

¿Por qué son peligrosas?

Algunas garrapatas pueden transmitir infecciones como la enfermedad de Lyme o la fiebre manchada. En México, la fiebre manchada está asociada con la bacteria Rickettsia rickettsii, que puede provocar síntomas graves si no se trata oportunamente. Organismos como la Organización Mundial de la Salud advierten sobre la importancia de la prevención y la detección temprana.

CANVA

Cómo identificar una picadura

Las garrapatas suelen adherirse a zonas cálidas y húmedas del cuerpo, como:

Axilas

Ingles

Detrás de las rodillas

Cuero cabelludo

Detrás de las orejas

En muchos casos, la persona no siente la picadura. Puede notarse una pequeña protuberancia oscura adherida a la piel o enrojecimiento alrededor del área.

Qué hacer si encuentras una garrapata

No la aplastes ni la arranques con los dedos.

Usa pinzas de punta fina para sujetarla lo más cerca posible de la piel.

Tira suavemente hacia arriba con un movimiento firme y constante.

Limpia la zona con agua y jabón o desinfectante.

Lava bien tus manos.

Evita remedios caseros como aplicar aceite, alcohol o calor mientras la garrapata está adherida, ya que esto puede hacer que libere más saliva y aumente el riesgo de infección.

CANVA

Señales de alerta después de una picadura

Busca atención médica si aparecen:

Fiebre

Dolor de cabeza intenso

Dolor muscular

Erupción en la piel

Cansancio extremo

Si notas una erupción en forma de círculo que se expande (característica de la enfermedad de Lyme), es importante acudir al médico de inmediato.

Cómo prevenir picaduras

Usa ropa de manga larga en áreas con vegetación.

Aplica repelente adecuado.

Revisa tu cuerpo y el de tus mascotas después de estar al aire libre.

Mantén el césped corto y limpio en casa.

La prevención es la mejor defensa. Detectar y retirar una garrapata a tiempo reduce considerablemente el riesgo de enfermedades. Ante cualquier síntoma inusual tras una picadura, lo más prudente es consultar a un profesional de la salud para recibir el tratamiento adecuado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

