Las garrapatas son pequeños parásitos que se alimentan de sangre y pueden transmitir enfermedades si no se detectan y retiran a tiempo. Saber cómo actuar ante una picadura es fundamental para reducir riesgos y evitar complicaciones. A continuación, te explicamos cómo sobrevivir y protegerte frente a las picaduras de garrapatas.Algunas garrapatas pueden transmitir infecciones como la enfermedad de Lyme o la fiebre manchada. En México, la fiebre manchada está asociada con la bacteria Rickettsia rickettsii, que puede provocar síntomas graves si no se trata oportunamente. Organismos como la Organización Mundial de la Salud advierten sobre la importancia de la prevención y la detección temprana.Las garrapatas suelen adherirse a zonas cálidas y húmedas del cuerpo, como:En muchos casos, la persona no siente la picadura. Puede notarse una pequeña protuberancia oscura adherida a la piel o enrojecimiento alrededor del área.Busca atención médica si aparecen:Si notas una erupción en forma de círculo que se expande (característica de la enfermedad de Lyme), es importante acudir al médico de inmediato.La prevención es la mejor defensa. Detectar y retirar una garrapata a tiempo reduce considerablemente el riesgo de enfermedades. Ante cualquier síntoma inusual tras una picadura, lo más prudente es consultar a un profesional de la salud para recibir el tratamiento adecuado.