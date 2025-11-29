Estos son los beneficios del té de hojas de guayaba

El té elaborado con hojas de guayaba ha ganado terreno en los últimos años como una infusión natural respaldada por evidencia científica, especialmente por sus efectos positivos en la salud metabólica y digestiva, el creciente interés por los remedios tradicionales a base de plantas ha impulsado múltiples investigaciones en Asia y América Latina, donde este té se ha convertido en un objeto de estudio recurrente debido a sus propiedades terapéuticas.

Uno de los avances más relevantes proviene del Instituto Central de Investigación Microbiológica de Yakult, en Japón. Bajo la dirección de Yoriko Deguchi y Kouji Miyazaki, un equipo científico comprobó que el extracto de hoja de guayaba reduce de manera notable los niveles de glucosa, insulina, triglicéridos y colesterol en modelos animales.

Estos hallazgos han sido tan sólidos que Japón aprobó esta infusión como alimento funcional para apoyar la salud, especialmente en el control de la glucosa después de las comidas y en la prevención de la diabetes tipo 2 cuando se consume con regularidad.

El efecto del té se debe a compuestos naturales capaces de inhibir enzimas digestivas responsables de provocar picos rápidos de azúcar en la sangre tras la ingesta de alimentos. Gracias a esto, la bebida se considera un aliado en el manejo de alteraciones metabólicas de forma sostenida.

Beneficios del té de hojas de guayaba

Pero sus beneficios no se limitan al control glucémico. Medios especializados como Healthline, Medical News Today y Mayo Clinic destacan que las hojas de guayaba concentran flavonoides, compuestos fenólicos y terpenoides que favorecen diversos aspectos de la salud general. Entre sus principales aportes se encuentran:

Mejor digestión: su fibra soluble mejora el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento.



su fibra soluble mejora el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento. Alivio de molestias gastrointestinales: contribuye al control de diarrea leve y brinda protección frente a infecciones estomacales gracias a sus propiedades antimicrobianas.



contribuye al control de diarrea leve y brinda protección frente a infecciones estomacales gracias a sus propiedades antimicrobianas. Acción antioxidante y antiinflamatoria: fortalece el sistema inmunológico y reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas.



fortalece el sistema inmunológico y reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Apoyo cardiovascular: sus minerales, como el potasio, ayudan a mantener la presión arterial en niveles adecuados.



sus minerales, como el potasio, ayudan a mantener la presión arterial en niveles adecuados. Aporte nutricional: las hojas contienen vitamina C, hierro, potasio, magnesio y fibra, esenciales para el bienestar diario.



Preparar esta infusión es sencillo: basta con lavar de cuatro a seis hojas frescas (o su equivalente en secas), hervir medio litro de agua, añadirlas durante cinco minutos y luego dejar reposar antes de colar.

Puede tomarse una o dos veces al día como complemento natural para mejorar la salud. Además, sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes han permitido que también se utilicen en extractos, aceites e incluso productos de higiene oral.

Como siempre, se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de incorporar cualquier remedio herbal a la dieta, especialmente si se padece alguna condición médica.

