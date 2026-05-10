Estos son los 3 tipos de zapatos que nunca debes usar, según un podólogo

El calzado no solo influye en la comodidad al caminar, también puede afectar directamente la salud de los pies, las rodillas e incluso la postura corporal.

De acuerdo con especialistas en podología, existen ciertos tipos de zapatos que, aunque son populares o están de moda, pueden provocar lesiones, dolor y deformaciones con el paso del tiempo.

Un podólogo explicó cuáles son los tres tipos de calzado que deberían evitarse o utilizarse solo por periodos cortos, debido a los daños que pueden generar en los pies.

Tacones muy altos

Los zapatos con tacones excesivamente altos son uno de los principales enemigos de la salud podal. El especialista advirtió que este tipo de calzado desplaza el peso del cuerpo hacia la parte delantera del pie, generando presión en los dedos y en la planta.

El uso frecuente puede ocasionar juanetes, dolor lumbar, inflamación y desgaste en las articulaciones. Además, aumenta el riesgo de torceduras y problemas de equilibrio.

Sandalias completamente planas

Aunque muchas personas las consideran cómodas, las sandalias totalmente planas tampoco son recomendables. La falta de soporte en el arco del pie puede generar molestias al caminar y afectar la postura corporal.

El podólogo señaló que este tipo de calzado puede provocar fascitis plantar, cansancio muscular y dolor en talones, especialmente si se usan durante largas jornadas o caminatas prolongadas.

Zapatos demasiado ajustados

El especialista también alertó sobre los zapatos estrechos o demasiado apretados, ya que impiden el movimiento natural de los dedos y afectan la circulación.

El uso constante de este tipo de calzado puede derivar en uñas enterradas, callosidades, deformaciones y dolor crónico en los pies. Además, favorece la aparición de hongos y rozaduras.

¿Qué zapatos recomienda un podólogo?

Los expertos aconsejan optar por zapatos cómodos, con buena amortiguación, soporte para el arco plantar y espacio suficiente para mover los dedos. También recomiendan alternar el tipo de calzado y evitar usar el mismo par todos los días.

Cuidar la salud de los pies es fundamental, ya que son la base del cuerpo y cualquier afectación puede impactar en la movilidad y calidad de vida.

MF