¿Cuáles son las mejores vitaminas para el cansancio?

El cansancio constante puede estar relacionado con el estrés, la falta de sueño, una mala alimentación o incluso deficiencias nutricionales. Cuando el cuerpo no recibe los nutrientes necesarios, es común experimentar fatiga, falta de concentración y poca energía durante el día. Por ello, algunas vitaminas y minerales son aliados importantes para recuperar vitalidad y mejorar el rendimiento físico y mental.

Entre las más recomendadas destacan las vitaminas del complejo B, especialmente la B12, ya que ayudan a transformar los alimentos en energía y favorecen el buen funcionamiento del sistema nervioso. La deficiencia de esta vitamina puede provocar agotamiento, debilidad e incluso mareos. Se encuentra principalmente en carnes, pescados, huevos y lácteos.

La vitamina C también es clave para combatir el cansancio. Además de fortalecer el sistema inmunológico, participa en la absorción del hierro, mineral indispensable para evitar la anemia y la sensación de fatiga. Frutas como naranja, guayaba, kiwi y fresas son grandes fuentes de este nutriente.

Otro elemento importante es la vitamina D. Su falta se ha relacionado con debilidad muscular, somnolencia y bajos niveles de energía. Aunque el cuerpo la produce gracias a la exposición solar, muchas personas presentan deficiencia debido al poco tiempo al aire libre. También puede obtenerse de pescados grasos, leche fortificada y suplementos.

El hierro es uno de los minerales más recomendados cuando existe agotamiento frecuente. Una baja cantidad de hierro reduce la producción de hemoglobina, encargada de transportar oxígeno a todo el cuerpo. Esto puede generar cansancio extremo y dificultad para realizar actividades cotidianas.

El magnesio también juega un papel importante, ya que participa en cientos de funciones del organismo relacionadas con la energía y el funcionamiento muscular. Su deficiencia puede causar fatiga, debilidad y problemas para dormir. Está presente en semillas, nueces, espinacas y chocolate oscuro.

Especialistas recomiendan evitar la automedicación y acudir a un médico si el cansancio es persistente, ya que detrás de este síntoma pueden existir problemas de salud como anemia, trastornos hormonales o alteraciones del sueño. Mantener una dieta equilibrada, dormir bien y mantenerse hidratado sigue siendo la mejor fórmula para recuperar energía de manera natural.

MF