Miércoles, 06 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

Así puedes desinfectar el agua de forma segura en temporada de calor

La Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) insta a los mexicanos a verificar que el agua utilizada no esté contaminada

 

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Las altas temperaturas pueden provocar que el agua se contamine, especialmente si esta proviene de ríos, pozos, tuberías. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Las altas temperaturas pueden provocar que el agua se contamine, especialmente si esta proviene de ríos, pozos, tuberías. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En esta temporada de calor el agua es uno de los recursos indispensables para el día a día, ya sea para mantenerse hidratado, lavar, refrescarse, entre otras cosas, y es de suma importancia comprobar que el agua que estamos consumiendo sea segura. Las altas temperaturas pueden provocar contaminación en los líquidos, provocando así enfermedades e infecciones.

Por esta razón, la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) insta a los mexicanos a verificar el agua utilizada, ya que, en los últimos días, el país ha sufrido temperaturas que van de 32° a 40° en algunas zonas.

Esta es la manera más efectiva para desinfectar el agua

La AGESPA compartió la forma más segura y efectiva para desinfectar el agua, y así prevenir cualquier riesgo que suponga a la salud.

Estos son los pasos que debes seguir:

  • Hervir el agua
  • Mantenerla en ebullición durante por lo menos 5 minutos
  • Agregar 2 gotas de cloro o de plata coloidal por cada litro e agua
  • Reposar durante 30 minutos aproximadamente en un recipiente de vidrio o plástico
  • Depositar el agua en envases limpios y bien tapados para conservarla desinfectada y sin contaminación

Lee: El peligro silencioso de dejar el ventilador prendido toda la noche

¿Qué es la plata coloidal?

Esta sustancia es una solución que se conforma por partículas de plata suspendidas en agua purificada. La plata coloidal ha sido uno de los métodos utilizados para desinfectar, ya que posee propiedades antimicrobianas, eliminando microorganismos y bacterias de manera efectiva.

No obstante, su uso debe ser exclusivo para desinfectar agua, ya que utilizarla indebidamente puede ser perjudicial para la salud.

¿Por qué el calor puede perjudicar a la salud?

Además de dañar directamente la piel, causar deshidratación e incluso un golpe de calor, las altas temperaturas pueden provocar que el agua se contamine, especialmente si esta proviene de ríos, pozos, tuberías, etc. También hace que los alimentos se descompongan más rápidamente, un factor que también puede perjudicar la salud.

Las autoridades correspondientes recalcan la importancia de evitar el agua contaminada, para así recibir una hidratación óptima y prevenir otros riesgos a la salud.

Lee: Presta atención ¿Cómo se transmite el hantavirus?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones