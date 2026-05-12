Esto provoca en tus riñones tomar refresco todos los días

Beber refresco todos los días puede parecer un hábito inofensivo, pero especialistas advierten que esta práctica está relacionada con un mayor riesgo de daño renal a largo plazo . El exceso de azúcar y otros compuestos presentes en estas bebidas obliga al organismo a trabajar de más y afecta directamente la función de los riñones.

Azúcar, presión arterial y desgaste renal

Uno de los principales problemas es la sobrecarga de glucosa en la sangre. El consumo frecuente de refresco provoca aumentos constantes en los niveles de azúcar, lo que obliga a los riñones a filtrar mayores cantidades de desechos. Con el tiempo, este esfuerzo continuo puede deteriorar su funcionamiento.

Además, las bebidas azucaradas favorecen la resistencia a la insulina y elevan el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 , considerada una de las principales causas de enfermedad renal crónica. Los especialistas explican que la diabetes daña progresivamente los vasos sanguíneos de los riñones, reduciendo su capacidad de filtración.

Otro efecto asociado es la hipertensión arterial. El exceso de azúcar y sodio puede alterar la circulación sanguínea y endurecer los vasos renales, dificultando la eliminación adecuada de toxinas del cuerpo.

Riesgo de cálculos y deshidratación

Los refrescos, especialmente los de tipo cola, también se relacionan con la formación de cálculos renales . Estas bebidas modifican la composición de minerales en la orina, aumentando la probabilidad de desarrollar piedras en los riñones, una condición que puede generar dolor intenso y requerir tratamiento médico.

Aunque muchas personas los utilizan para calmar la sed, los especialistas aclaran que los refrescos no sustituyen al agua natural . Su alto contenido de azúcar puede favorecer la deshidratación, afectando el equilibrio que los riñones necesitan para funcionar correctamente.

Inflamación y enfermedad renal crónica

Expertos en salud señalan que ingredientes como el jarabe de maíz de alta fructosa están vinculados con procesos inflamatorios persistentes en el organismo. Esta inflamación crónica acelera el deterioro renal y aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas.

Además, el consumo constante de refresco puede elevar los niveles de ácido úrico y generar una sobrecarga continua en el sistema de filtración renal. El daño suele avanzar de manera silenciosa, por lo que muchas personas descubren problemas renales hasta etapas avanzadas.

SV