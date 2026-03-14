Sábado, 14 de Marzo 2026

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Este es el "ladrón silencioso" que roba la vista sin avisar

Este daño puede derivar en la pérdida de la visión o ceguera, ya que el nervio óptico es el encargado de enviar la información visual del ojo al cerebro y es vital para tener una buena visión

Por: SUN .

El glaucoma puede presentarse a cualquier edad, pero suele ser más común en adultos mayores. ESPECIAL / CANVA

El glaucoma puede presentarse a cualquier edad, pero suele ser más común en adultos mayores. ESPECIAL / CANVA

Existe una condición que es peligrosa para la salud de los ojos: hablamos del glaucoma. 

De acuerdo con Mayo Clinic —una organización sin fines de lucro, reconocida mundialmente como líder en atención médica, investigación y educación médica—, el glaucoma es una afección del ojo que daña el nervio óptico.

Este daño puede derivar en la pérdida de la visión o ceguera, ya que el nervio óptico es el encargado de enviar la información visual del ojo al cerebro y es vital para tener una buena visión. Estos daños en el nervio óptico frecuentemente están relacionados con una presión alta en los ojos; sin embargo, la enfermedad se puede producir incluso con una presión ocular normal.

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El glaucoma puede presentarse a cualquier edad, pero suele ser más común en adultos mayores. Es una de las principales causas de ceguera en la población que supera los 60 años; no obstante, las y los especialistas trabajan en promover que es una afección prevenible si se detecta en etapas tempranas.

La causa más conocida y tratable del glaucoma es la presión ocular elevada, que causa un daño mecánico en el nervio óptico

¿Cuáles son los síntomas del glaucoma?

Según información de la Academia Estadounidense de Oftalmología, muchas formas de glaucoma no presentan signos de advertencia significativos ni obvios, hasta que la enfermedad está en etapas bastante avanzadas. Por ello, al glaucoma se le apoda como el "ladrón silencioso de la visión".

No obstante, los síntomas dependen del tipo de glaucoma del que se trate, por ejemplo:

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Glaucoma de ángulo abierto

  • Ausencia de síntomas en las etapas iniciales
  • Progresivamente aparecen puntos ciegos dispersos en la visión lateral o periférica
  • En etapas posteriores, dificultad para ver cosas en la visión central
  • Ojo sano vs. ojo con glaucoma. Foto: Instituto OMIQ

Glaucoma agudo de ángulo cerrado

  • Dolor severo en el ojo o la frente
  • Enrojecimiento del ojo
  • Disminución de la visión o visión borrosa
  • Visión de arco irises o halos de luz
  • Dolor de cabeza
  • Náuseas y/o vómito

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Ya que la enfermedad tiene diversas variaciones, en general, se recomienda someterse a exámenes regulares de la visión, que puedan indicarle a un especialista que comienza a existir daño en el nervio óptico, y así detectar la afección en etapas tempranas.

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