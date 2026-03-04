¿Cuántas veces se debe desparasitar una persona al año?

Mantener una buena salud no solo depende de la alimentación o el ejercicio, pues existen medidas preventivas sencillas que pueden marcar la diferencia en el bienestar diario, especialmente cuando se trata de infecciones silenciosas que afectan principalmente a niñas, niños y adolescentes.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda realizar la desparasitación cada seis meses, es decir, dos veces al año, como una medida preventiva clave para evitar infecciones que pueden provocar pérdida de peso, náuseas, vómito, diarrea, desnutrición e incluso anemia.

De acuerdo con el jefe de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 28, Miguel Ángel Hernández Hernández, los parásitos suelen afectar con mayor frecuencia a menores de edad y pueden adquirirse por distintas vías, al alojarse en el organismo, absorben nutrientes esenciales como el hierro, lo que puede derivar en padecimientos que requieran atención médica.

El especialista subrayó que el riesgo no solo está en el entorno escolar o en la vía pública. Actualmente, muchas familias conviven con mascotas como perros y gatos, que pueden ser portadores de parásitos, por ello, indicó que no basta con la desparasitación de las personas, sino que también es fundamental mantener un control veterinario periódico en los animales de compañía.

La desparasitación permite eliminar estos organismos del cuerpo, ya sea como medida preventiva o como tratamiento cuando ya existe una infección, reduciendo así el riesgo de complicaciones intestinales.

Para prevenir el contagio, el IMSS recomienda adoptar hábitos sencillos dentro del hogar: lavado correcto de manos, mantener las uñas limpias y cortas, desinfectar frutas y verduras, evitar consumir alimentos en la calle y beber agua tratada.

Los parásitos pueden clasificarse según el lugar donde habitan, algunos viven fuera del cuerpo, como los piojos; otros, como ciertas lombrices intestinales, se desarrollan dentro del sistema digestivo y pueden provocar molestias estomacales e infecciones.

El Seguro Social también cuenta con programas preventivos como PrevenIMSS, donde las y los derechohabientes pueden recibir orientación, tratamiento y desparasitantes de manera gratuita, como parte de las campañas permanentes de promoción a la salud.

