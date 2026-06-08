¿A qué hora recomiendan tomar la última taza de café para dormir en la noche?

El consumo de café forma parte de la rutina diaria de millones de personas; sin embargo, la relación entre esta bebida y la calidad del descanso genera una atención constante por parte de la comunidad científica.

El consumo tardío de estimulantes altera de manera directa los ritmos circadianos, que regulan los ciclos de vigilia y sueño en el organismo humano.

Investigadores en neurobiología señalan que la falta de un control adecuado en los horarios de consumo de estas sustancias se traduce habitualmente en problemas de insomnio fragmentado o en una reducción del tiempo total de descanso (lo que perjudica el rendimiento cognitivo durante la jornada subsecuente).

¿Por qué el café quita el sueño?

Para comprender el impacto de esta sustancia, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard detalla que el cerebro acumula de forma natural una molécula llamada adenosina durante las horas de vigilia. Según los análisis de esta institución educativa, "la adenosina se une a receptores específicos en el cerebro y produce la sensación de somnolencia necesaria para dormir" al final del día.

La cafeína actúa como un impostor molecular que posee una estructura química sumamente similar a la de la adenosina.

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Al consumir una taza de café, las moléculas de la bebida ocupan los receptores cerebrales e impiden que el cuerpo detecte el cansancio acumulado de manera correcta. De acuerdo con los manuales de la Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM), este bloqueo bloquea temporalmente la señal de fatiga y retrasa la fase del sueño profundo, provocando que la persona permanezca alerta de forma artificial.

¿A qué hora deberías tomar tu último café?

La persistencia del estimulante en el torrente sanguíneo representa el principal factor de riesgo para la higiene del descanso. Los datos clínicos publicados por la Fundación Nacional del Sueño de los Estados Unidos (NSF) confirman que la vida media de la cafeína oscila entre las cinco y las siete horas en un adulto sano promedio , lo que significa que la mitad de la sustancia ingerida a media tarde continúa activa en el organismo al momento de ir a la cama.

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Con base en estas evidencias, las pautas internacionales de salud recomiendan fijar una hora límite estricto para la ingesta. Según la Clínica Mayo, el consumo de estimulantes debe suspenderse por lo menos seis horas antes del momento planeado para conciliar el sueño.

Para un individuo que busca dormir a las once de la noche, las directrices establecen las cinco de la tarde como el límite máximo absoluto , permitiendo que el hígado metabolice la mayor parte de la sustancia y que el cerebro recupere su ritmo biológico natural para un descanso reparador.

JM