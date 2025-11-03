Esta es la clave para mantener amistades fuertes y significativas

Tener un amigo es un baluarte de vida, pero mantenerla es un poco más complicado de lo que parece. Aunque si se logra, la satisfacción de tener una amistad fuerte es favorable para la salud mental. Aquí datos interesantes de un experto:

El ser humano es incapaz de vivir sin interacción social. De ella nacen la familia, las relaciones de pareja y los amigos. Por eso saber mantener vínculos saludables es necesario para conseguir la armonía interior. Así que aquí te compartimos cuál es el principal error, según un psicólogo, que se comete en la amistad.

Los amigos son una parte fundamental en la vida de las personas y la ciencia ha demostrado que las amistades no solo aportan apoyo emocional, sino que también son clave para la salud física y mental . A lo largo de los años, diferentes investigaciones han estudiado los efectos positivos de las amistades en nuestro bienestar y han demostrado que tener una red de amigos cercanos puede prolongar la vida, reducir los niveles de estrés y mejorar la calidad de vida en general .

Claves para crear grandes amistades

El psicólogo Rafael Santandreu, autor de varios libros sobre bienestar emocional, afirma con orgullo que tiene "los mejores amigos del mundo" y revela que una de las claves para construir esas amistades está en un truco simple, pero poderoso: pedir a cada amigo solo aquello que puede ofrecer .

El psicólogo explica que las personas suelen tener diferentes fortalezas y no podemos esperar que una sola amistad cubra todas nuestras necesidades emocionales . Por ejemplo, un amigo que está dispuesto a ir a tu casa a las 3 de la mañana para consolarte tal vez no se acuerde de felicitarte en tu cumpleaños y viceversa. "Cada uno de nosotros tenemos cosas buenas y no tan buenas", afirma.

El error, según Rafael Santandreu, es pedir todo a una sola persona y decepcionarnos cuando no cumple con todas nuestras expectativas. Para tener las mejores amistades, debemos apreciar lo que cada amigo puede aportar y no centrarnos en lo que les falta .

Este enfoque de la amistad subraya que la diversidad en nuestras relaciones nos enriquece y complementa, permitiéndonos tener todo lo que necesitamos a través de distintas personas.

La clave para mantener amistades fuertes y significativas radica en la aceptación y en saber reconocer las fortalezas individuales de cada persona . Los amigos no solo son compañeros de vida que nos hacen reír y nos acompañan en las aventuras, sino que también son esenciales para nuestro bienestar físico y emocional. Al dejar de lado las expectativas irreales y valorar lo que nuestros amigos pueden ofrecer, podemos crear una red de apoyo que nos acompañe en los momentos más importantes de nuestra vida.

Con información de SUN

