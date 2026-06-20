Con el desarrollo del Mundial 2026 en Guadalajara, miles de aficionados se reúnen para seguir los partidos, celebrar triunfos y disfrutar del ambiente futbolero. En ese contexto, el menudo vuelve a aparecer como uno de los platillos favoritos para quienes buscan recuperarse después de una noche de festejos, basándose en la creencia popular de que sus propiedades ayudan a aliviar los síntomas de la resaca provocada por el consumo excesivo de alcohol, gracias a la salsa picante y la grasa de su caldo.

¿El menudo realmente cura la cruda?

De acuerdo con la revista Cocina Fácil, el caldo de menudo es muy valorado en la cultura mexicana y otras alrededor del mundo por sus presuntos efectos contra la "cruda". Este efecto se atribuye principalmente a la sensación reconfortante que genera el consumo del caldo caliente en el estómago, algo que muchos aficionados buscan tras largas jornadas de celebración durante el torneo.

La revista señala que este caldo es una fuente de proteínas, minerales y vitaminas que contribuyen a reponer los nutrientes perdidos por la ingesta de bebidas alcohólicas. Adicionalmente, se cree que la sal del caldo ayuda a restablecer el equilibrio de electrolitos que puede verse afectado tras una noche de fiesta, una situación común en ciudades sede como Guadalajara durante la Copa del Mundo.

No obstante, Cocina Fácil enfatiza que el menudo no es una cura milagrosa. Aunque puede ser efectivo para mejorar el bienestar general de una persona con resaca, la recomendación principal para combatir los excesos sigue siendo consumir bebidas que promuevan una adecuada hidratación.

Beneficios de comer menudo para tu salud

El menudo, a pesar de ser percibido por algunas personas como poco apetecible debido a su textura y fuerte olor, es una parte comestible de los animales, especialmente de la res, con un alto valor nutricional. Se trata de un tipo de víscera presente en la cocina tradicional de diversas culturas, incluida la mexicana, que ofrece importantes beneficios para la salud.

Según el sitio especializado Healthline, el menudo forma parte del grupo de vísceras que constituyen el revestimiento digestivo comestible de animales rumiantes, como vacas, búfalos y borregos. Estos animales tienen un sistema digestivo particular con cuatro cámaras estomacales, todas aptas para el consumo humano.

En México, es común llamar "menudo" a estas cuatro partes del estómago:

Pancita

Panal

Libro

Cuajo

Además, a los platillos que lo incluyen se les suelen añadir las patas del animal.

El menudo es una excelente fuente de proteínas y nutrientes esenciales, señala Healthline. Su consumo puede aportar diversos beneficios al organismo gracias a su contenido de:

Nutrientes esenciales

Vitamina B12

Selenio

Zinc

Calcio

Hierro

Minerales

Fósforo

Magnesio

Recomendaciones para la resaca en el Mundial 2026

El menudo, aunque generalmente se vende precocido, necesita varias horas adicionales de cocción antes de consumirse. Para realzar su sabor y reducir su olor característico, es común agregar al caldo hierbas aromáticas como la hierbabuena y la mejorana.

Cabe señalar que cada organismo responde de manera distinta a los alimentos y al consumo de alcohol. Para obtener orientación personalizada sobre salud y nutrición, lo más recomendable es consultar a un médico especialista.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF