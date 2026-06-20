Cada año, con la llegada de las lluvias, aumentan los casos de algunas enfermedades típicas de la temporada y, ante eso, es muy importante mantenerse informado sobre la manera en que deben tratarse, además de conocer algunas formas en las que se pueden prevenir.

Además del dengue, surgen otros problemas de salud que, si no son tratados de manera correcta, pueden llevar a casos graves o, en algunos, hasta la muerte.

Enfermedades más comunes en la temporada de lluvias

El dengue, por ejemplo, es una enfermedad transmitida por mosquitos, especialmente el mosquito Aedes aegypti. Durante la época de lluvias, los mosquitos proliferan debido al aumento de los criaderos de agua estancada . Para prevenir contagiarse mediante la picadura de estos insectos, es fundamental eliminar los recipientes que puedan acumular agua en tu entorno, usar repelente, ropa protectora y mosquiteros en las ventanas.

Los médicos piden especial atención a síntomas como fiebre alta, dolor de cuerpo, sarpullido, dolor abdominal o sangrado, ya que esta enfermedad puede ser mortal si no se atiende de manera correcta.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en casos graves, el dengue puede complicarse convirtiéndose en dengue hemorrágico, cuando se presentan sangrados tanto internos como externos, o bien, derivar en shock hemorrágico, cuando la sangre no fluye a los órganos principales del cuerpo, lo que puede causar la muerte.

El IMSS señala que no hay vacuna para combatir este padecimiento. Por eso, si se va a viajar a un lugar tropical, es muy importante cuidarse de los piquetes de los mosquitos.

El chikungunya es otra enfermedad que es transmitida por mosquitos. Entre sus síntomas se incluyen fiebre, dolor en las articulaciones y erupciones cutáneas. Las medidas de prevención son similares a las del dengue, como eliminar los criaderos de mosquitos y protegerse de las picaduras.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los casos de muerte por chikungunya son poco frecuentes y casi siempre están relacionados con otros problemas de salud ya presentes, siendo los pacientes con comorbilidades o en edades extremas de la vida los que tienen mayor riesgo de presentar formas graves y desenlaces fatales por esta enfermedad.

También, durante la época de lluvias, las infecciones respiratorias, como resfriados, gripe y neumonía, pueden aumentar debido a la mayor humedad y cambios de temperatura. Para prevenirlas, es esencial mantener una buena higiene, lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto cercano con personas enfermas y mantener una alimentación saludable para fortalecer el sistema inmunológico.

Las enfermedades gastrointestinales, como la diarrea y el cólera, pueden subir durante la época de lluvias debido al mayor riesgo de contaminación del agua y los alimentos. Para prevenirlas, es importante consumir agua potable, lavar y desinfectar adecuadamente los alimentos, evitar comer en lugares no higiénicos y mantener una buena higiene personal.

Y finalmente, la leptospirosis es una enfermedad bacteriana transmitida a través del contacto con agua contaminada por la orina de animales infectados. Durante las inundaciones y las lluvias intensas, el riesgo de leptospirosis aumenta. Para prevenirla, evita el contacto con agua estancada o inundada, se debe utilizar ropa protectora y botas impermeables en áreas inundadas, y mantener una buena higiene.

La OPS dice que la leptospirosis puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal. Sus síntomas pueden parecerse a varias enfermedades, como influenza, dengue y otras, por lo que es importante el diagnóstico correcto al inicio de los síntomas para evitar casos graves y brotes.

¿Cómo prevenir contagios durante las lluvias?

Con la llegada de la temporada de lluvias aumentan los riesgos de padecer enfermedades respiratorias, gastrointestinales y transmitidas por mosquitos. Por ello, adoptar hábitos preventivos como lavarse las manos con frecuencia, evitar la acumulación de agua estancada y consumir alimentos y agua en buen estado puede marcar una diferencia importante en la protección de la salud.

Además, mantener una alimentación equilibrada, dormir lo suficiente y acudir al médico ante síntomas persistentes ayuda a fortalecer las defensas del organismo y a detectar posibles complicaciones a tiempo. La prevención sigue siendo la mejor herramienta para disfrutar de esta temporada con mayor seguridad y bienestar.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Pensión IMSS e ISSSTE: Fechas exactas del pago de julio 2026 según el calendario

OF