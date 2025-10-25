¿Cuánto gana un traductor de documentos en México?

La labor que hace un traductor tiene valor desde tiempos pasados. Su trabajo permite la aproximación de dos o más entidades opuestas por el idioma y, en un mundo global, esa actividad se vuelve en algo poderoso que, además, puede redituar económicamente a quien la profesa.

En México, cada vez más sectores necesitan profesionales que logren conservar el sentido, el tono y la intención de cualquier texto, desde contratos y manuales técnicos hasta guiones de series o campañas publicitarias. Es así como especialistas de de Preply, la app de aprendizaje de idiomas en línea, desarrollaron una guía para quienes consideran iniciarse en esta carrera. En ella se detallan los campos en los que más se necesitan traductores:

Legal: contratos, patentes, traducción jurada. Literatura: novelas, cuentos, adaptación de obras teatrales. Traducción audiovisual: subtitulado de películas, series y videojuegos. Técnico: manuales, localización de software. Localización: adaptación de productos y contenidos a contextos culturales específicos. Medicina: etiquetas e información farmacéutica. Marketing y publicidad: material promocional y redacción multilingüe.

La guía también señala habilidades clave para crecer en la profesión: curiosidad, iniciativa, automotivación, atención al detalle y manejo de herramientas digitales.

“En este sector trabajamos principalmente como traductores internos en agencias o como freelancers; es una decisión personal. En mi caso elegí la segunda opción porque puedo combinar traducción, interpretación y enseñanza, y me resulta muy enriquecedor moverme entre distintas áreas.”, explicó María Lema, traductora profesional y tutora en Preply.

Aunque con la IA y otras tecnologías el sector está cambiando, sigue siendo una carrera emocionante. Traducimos sobre temas distintos todos los días y eso nos permite aprender constantemente. Además, estar en contacto con diferentes culturas abre la mente y nos ayuda a entender el mundo de una manera más tolerante”, resaltó la especialista.

¿Cuánto gana un traductor de documentos en México?

Los ingresos dependen de la especialidad, los idiomas y el tipo de trabajo . Muchos optan por el freelance, lo que permite manejar tarifas y horarios. Pueden cobrar por palabra, página o proyecto, y quienes combinan clientes constantes y proyectos grandes pueden generar hasta 600 dólares diarios, lo que equivale a un salario de seis cifras al año trabajando cinco días a la semana .

Algunos sectores pagan más, especialmente legal, médico o técnico, y ciertos idiomas como árabe o chino tienen alta demanda. Esto hace que la traducción sea un aliado estratégico para marcas y negocios que buscan impactar en audiencias internacionales y conectar con sus clientes de manera efectiva.

Con información de Preply

