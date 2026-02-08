¿Qué tan saludable es comer caldo de pollo?

Una de las comidas que más evocan el hogar es el caldo de pollo, una preparación tradicional que combina la carne de esta ave de corral con una variedad de verduras y, en algunos casos, arroz o pasta de sopa. Aunque no es la favorita de todos, suele despertar recuerdos entrañables de la infancia: la cocina de los padres, los cuidados de la madre cuando se estuvo enfermo, los sabores que preparaban la abuela o las tías. Es un plato que, más allá de su sabor, está ligado a la memoria afectiva y al consuelo en esos días nostálgicos.

El caldo de pollo se prepara comúnmente con piezas como la pechuga, las piernas, las alas, y en muchos hogares también se incluyen las llamadas menudencias, que son vísceras del ave como el corazón, el hígado, la molleja, el pescuezo o incluso las patas. Todos estos ingredientes se cocinan a fuego alto junto con verduras como la papa, jitomate, zanahoria, elote o calabaza. En ciertas recetas se incorpora arroz o pasta de sopa como los fideos, y se aromatiza con hojas de orégano. Al momento de servir, es común agregar unas gotas de limón, salsa picante o rebanadas de chiles de distintas variedades, según el gusto de cada uno.

¿Es saludable comer caldo de pollo?

Colby Teeman, profesor de nutrición y dietética en la Universidad de Dayton, citado por la cadena británica BBC, afirma que el pollo es una fuente completa de proteínas, fundamentales para fortalecer el sistema inmunológico y combatir infecciones. Las verduras que lo acompañan aportan una gran variedad de vitaminas, minerales y antioxidantes. Además, si se incluye pasta, el caldo se convierte en una fuente de carbohidratos que el cuerpo puede utilizar para obtener energía y favorecer la recuperación durante enfermedades virales como la gripe o los resfriados.

Por su parte, el sitio especializado Food and Wine destaca que el caldo de pollo es beneficioso tanto para el sistema digestivo como para el cardiovascular. Esto se debe a que contiene minerales como el hierro y el selenio, este último asociado a la regulación del colesterol malo y la prevención de enfermedades del corazón y del cerebro.

También puede aportar vitaminas A, B12, C y D, aunque su presencia depende de los ingredientes utilizados durante su preparación. Otro punto a favor es su bajo contenido calórico: apenas 12 calorías por plato, lo que lo convierte en una opción ligera que puede contribuir al control del peso corporal.

