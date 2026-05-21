¿Tienes alergias y no lo sabes? Estas señales poco conocidas podrían alertarte

En entrevista para un medio, la doctora Linda Correa explicó que aunque comparten síntomas y pueden parecer similares, las alergias y la gripa parten de orígenes completamente diferentes, ya que mientras una está provocada por virus, la otra responde al entorno.

"La gripa tiene un origen viral, como rinovirus o influenza. En cambio, las alergias son provocadas por pólenes, ácaros del polvo, mascotas como gato y perro u otros factores del ambiente" , explica. Esa diferencia, aunque parece invisible, define todo, desde la duración del malestar hasta la forma de tratarlo.

Otro de los distintivos más claros está en el tiempo y la intensidad del malestar. La especialista recalca que una gripa o infección en las vías respiratorias, ya sea de origen viral o bacteriano, no suele durar más de dos semanas, mientras que las alergias pueden persistir por más tiempo.

Además, hay un dato que puede ayudar a encender alertas: "Una alergia no te va a dar fiebre, a diferencia de un cuadro gripal". La presencia de fiebre, malestar general o dolor corporal suele inclinar la balanza hacia una infección, no hacia un cuadro alérgico.

La consistencia en los síntomas

Asimismo, la doctora destaca que los síntomas de alergias pueden estar más presentes en un momento específico del día, por ejemplo en la mañana o en la noche, y van mejorando conforme avanza el día, mientras que los síntomas de una gripe son consistentes.

Algunos de las principales maneras de distinguir entre una alergia y una gripa son:

No es contagiosa.

Es una reacción del sistema inmunológico.

Síntomas: Estornudos frecuentes, escurrimiento nasal transparente, comezón en nariz, ojos o garganta y ojos llorosos.

Sí es contagiosa.

Cuando es causada por virus (como influenza o rinovirus).

Síntomas: Fiebre, dolor muscular, malestar general, congestión nasal, tos, estornudos.

La alergóloga Correa Alcázar enfatiza que aunque el escurrimiento o la congestión nasal, los estornudos y los ojos llorosos pueden aparecer tanto en alergias como en infecciones respiratorias, complicando el diagnóstico, hay algunos distintivos clave para diferenciar el padecimiento.

"El moco transparente, tipo agua, es común en ambos casos, pero en alergias suele acompañarse de comezón persistente", detalla. En cambio, la gripa tiende a venir acompañada de un mayor deterioro general del cuerpo.

¿Cómo se desarrollan las alergias?

Una creencia común y errónea es que las alergias solo se desarrollan en la infancia y se mantienen iguales durante toda la vida. En realidad, "una persona puede volverse alérgica en cualquier momento de su vida", aclara Correa Alcázar.

Esto ocurre por un proceso de sensibilización, es decir, el cuerpo entra en contacto repetido con ciertas sustancias hasta que comienza a reaccionar y el sistema inmunológico lucha contra el alérgeno.

Cambios de ciudad, en el medio o en el entorno pueden detonar síntomas, pues la exposición a nuevos pólenes, sustancias, químicos, animales, condiciones ambientales, entre otros, pueden activar alergias que antes no existían.

¿Cómo se detectan las alergias?

Para diferenciar correctamente estos padecimientos, los alergólogos cuentan con herramientas específicas. "Realizamos pruebas cutáneas donde se colocan alergenos en la piel y en 15 o 20 minutos podemos ver a qué reacciona el paciente", explica la Dra. Linda Correa.

Además, existen estudios más avanzados: "La alergia molecular permite identificar más de 200 alergenos mediante una muestra de sangre, lo que nos ayuda a dar un tratamiento más específico".

Asimismo, comenta que frecuentemente otros especialistas aportan al diagnóstico oportuno de una alergia, pues en ocasiones, la comezón en el ojo o un brote en la piel pueden engañar al paciente, quien acudirá al oftalmólogo o al dermatólogo para tratamiento y será redirigido al alergólogo:

"Los alergólogos trabajamos muy de la mano, por ejemplo con pediatras, con internistas, con dermatólogos o con otorrinos. De hecho es muy común que los pacientes acudan de primera instancia al otorrino, porque tienen precisamente síntomas nasales.

Ya ellos los valoran y al ver que no hay alguna otra causa de los síntomas, por ejemplo una desviación septal o algo más que ellos puedan controlar o tratar, ven que no es su área y que es una probable reiniciativa para nosotros", dice la Dra. Correa.

¿Qué pasa si ignoramos una alergia?

Ignorar una alergia o tratarla como una simple gripa puede tener consecuencias importantes, como la complicación del cuadro alérgico, explica la especialista.

"En alergia tenemos algo que se llama marcha tópica, esto puede ser que un paciente empiece con síntomas de rinitis alérgica y posteriormente vaya progresando tal vez a una asma, a una alergia alimentaria, a una alergia en la piel. Sí es importante que en cuanto empiecen los síntomas se diagnostique oportunamente con un especialista y que se de el tratamiento adecuado", afirma Correa.

De hecho, advierte que hasta un 60% de quienes padecen rinitis alérgica podrían desarrollar asma si no reciben tratamiento adecuado. Esto impacta directamente en la calidad de vida, ya que implica síntomas más severos y tratamientos más complejos.

Un error común es que los pacientes suelen acostumbrarse a vivir con los síntomas de su cuadro alérgico y no acuden a una valoración, o se automedican para mitigar la intensidad de las manifestaciones de la alergia.

¿Cuántas personas sufren alergias?

La doctora agregó que las alergias ya no son un padecimiento aislado y su crecimiento es notable en todo el mundo. " Entre el 20% y 30% de la población mundial presenta algún tipo de alergia, y en México llega a ser hasta el 40%", indica la especialista.

Las proyecciones son aún más preocupantes, pues "para 2050, hasta el 50% de la población podría tener alguna alergia". Factores como la contaminación, el cambio climático y la exposición constante a alergenos están detrás de este incremento.

"También ha aumentado porque desde más pequeños nos empezamos a exponer a muchos factores ambientales, por ejemplo pólenes, ácaros de polvo y sobre todo por el cambio climático que existe en este momento, pero sí ha habido un repunte enorme en los casos de alergia".

Recalca que es de suma importancia no automedicarse ante la presencia de síntomas tanto de alergia o de otras enfermedades respiratorias y acudir al especialista si hay:

Fiebre alta o persistente.

Dificultad para respirar.

Síntomas que duran más de 10 días.

Empeoramiento progresivo.

Crisis frecuentes de alergia o asma.

TG