¿Encierras a tu gato? ¡Tomar el sol es clave para su salud y acá te explicamos por qué!

Para los gatos que habitan en departamentos o espacios confinados, la exposición al sol representa mucho más que un simple momento de relajación.

Aunque no se considera una obligación biológica estricta para la supervivencia inmediata, la ciencia veterinaria destaca que la luz solar es un pilar fundamental para la salud integral de los michis, ¿pero por qué?

¿Por qué es bueno que los gatos tomen el sol?

De acuerdo con especialistas de la International Cat Care, los felinos poseen una temperatura corporal más elevada que la de los humanos (oscilando entre los 38 y 39 grados centígrados), por lo que buscan fuentes de calor externas para mantener su homeostasis sin agotar sus propias reservas energéticas.

La principal razón por la cual los gatos buscan los rayos solares es la termorregulación . Al dormir bajo el sol, el organismo felino compensa la caída de temperatura que ocurre durante el descanso, permitiéndole conservar energía.

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Según estudios publicados en el portal especializado Veterinary Partner, el sol también participa en la síntesis de vitamina D , aunque de una manera distinta a la humana. Mientras que las personas absorben esta vitamina a través de la piel, los gatos la producen en su pelaje mediante la degradación de aceites cutáneos por los rayos UV; posteriormente, al acicalarse, ingieren esta vitamina esencial para la absorción de calcio y el mantenimiento óseo.

De acuerdo con la plataforma de bienestar animal Kiwoko, "el sol les ayuda a asimilar la vitamina D, necesaria para que el calcio se fije en sus huesos". Sin embargo, debido a que el pelaje actúa como una barrera, la mayor parte de su vitamina D proviene de una dieta equilibrada. Aun así, la exposición solar promueve la producción de serotonina, un neurotransmisor que actúa como un regulador natural del estado de ánimo , ayudando a prevenir cuadros de estrés o depresión en gatos que no tienen acceso al exterior.

Baños de sol... ¡pero con moderación y estos tips especiales!

A pesar de los beneficios, la exposición debe ser controlada para evitar patologías cutáneas. Según la Skin Cancer Foundation, los gatos de pelaje blanco o con áreas despigmentadas (como las orejas y la nariz) son altamente vulnerables al carcinoma de células escamosas provocado por la radiación ultravioleta.

En departamentos, el efecto lupa de los cristales puede intensificar el calor, por lo que es imperativo que el animal cuente siempre con un área de sombra y agua fresca disponible. "Es bueno que reciban sol, pero siempre con precaución y en periodos cortos si el calor es extremo", señalan los expertos en comportamiento de la organización Cat Friendly Homes.

Para quienes viven en edificios, se recomienda colocar estantes o hamacas cerca de las ventanas, asegurando que los vidrios cuenten con protecciones para evitar caídas (el síndrome del gato paracaidista).

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De acuerdo con la Pet Health Network, el sol también ayuda a aliviar dolores articulares en gatos de edad avanzada, actuando como un analgésico térmico natural. Permitir que un gato disfrute del sol en un departamento es una forma sencilla de mejorar su calidad de vida, siempre que se supervise la duración y se protejan las zonas sensibles de su piel.

JM