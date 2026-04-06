Plantas y flores seguras para gatos: evita intoxicaciones

Tener un gato en casa implica tener muchas responsabilidades sobre el; cuidarlo, alimentarlo, quererlo y darle cariño, mantenerlo limpio, entre otras cosas más. Y un aspecto que en ocasiones puede pasarse por alto es qué tipo de flores y plantas son peligrosas para ellos, porque sabemos que los felinos son de naturaleza curiosa y traviesa y si ingieren alguna puede darse el caso de que se intoxiquen.El contacto de tu gato ya sea superficial o por ingesta, con alguna de las especies peligrosas puede resultar en graves problemas a su sistema digestivo, respiratorio o nervioso, así como daños a otros órganos vitales e incluso, la muerte. Por ello, aquí te contamos qué especies de plantas y flores sí puedes tener en casa sin la preocupación de que vayan a causarle algún daño a tu detective peludo de cuatro patas.De acuerdo con el blog veterinario de Purina, estas son algunas plantas y flores que puedes tener en casa sin el temor de que tu gato tenga complicaciones de salud.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * KR