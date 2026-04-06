Lunes, 06 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

Plantas y flores seguras para gatos: evita intoxicaciones

Es fundamental elegir adecuadamente la flora del hogar para proteger a tu gato de intoxicaciones causadas por el contacto o ingesta de vegetación peligrosa 

Por: SUN .

Existen numerosas especies seguras que no representan un riesgo para estas mascotas. CANVA

Existen numerosas especies seguras que no representan un riesgo para estas mascotas. CANVA

Tener un gato en casa implica tener muchas responsabilidades sobre el; cuidarlo, alimentarlo, quererlo y darle cariño, mantenerlo limpio, entre otras cosas más. Y un aspecto que en ocasiones puede pasarse por alto es qué tipo de flores y plantas son peligrosas para ellos, porque sabemos que los felinos son de naturaleza curiosa y traviesa y si ingieren alguna puede darse el caso de que se intoxiquen.

LEE: Jardines polinizadores: qué son y cómo crear uno en casa paso a paso

El contacto de tu gato ya sea superficial o por ingesta, con alguna de las especies peligrosas puede resultar en graves problemas a su sistema digestivo, respiratorio o nervioso, así como daños a otros órganos vitales e incluso, la muerte. Por ello, aquí te contamos qué especies de plantas y flores sí puedes tener en casa sin la preocupación de que vayan a causarle algún daño a tu detective peludo de cuatro patas.

¿Qué plantas y flores son seguras para los gatos?

De acuerdo con el blog veterinario de Purina, estas son algunas plantas y flores que puedes tener en casa sin el temor de que tu gato tenga complicaciones de salud.

Flores seguras:

  • Flor de cera
  • Orquídea Phalaenopsis (también conocida como orquídeas polilla o luna)
  • Rosa
  • Bromelia sonrojada
  • Girasol
  • Violeta africana
  • Gloxinia
  • Hibisco
  • Aster
  • Celosía
  • Zinnia
  • Astromelia
  • Densa estrella ardiente
  • Fresia
  • Gerbera
  • Eustoma
  • Boca de dragón
  • Estátice
  • Siempreviva azul
  • Jazmín de Madagascar
  • Matthiola
  • Velo de novia
  • Cosmos

Plantas seguras:

  • Bambú
  • Manzanilla
  • Helecho nido del ave
  • Planta del flamenco
  • Peperomia sandía
  • Helecho de Boston
  • Planta de la amistad
  • Palma areca
  • Helecho cuerno de alce
  • Albahaca
  • Cilantro
  • Eneldo
  • Romero
  • Salvia
  • Pata de elefante
  • Palmera Phoenix
  • Siemprevivas
  • Calateas
  • Palma de dama
  • Planta cebra
  • Melisa
  • Atrapamoscas
  • Cactus viejito Pfeiff
  • Malamadre
  • Dama pintada
  • Palmera de salón
  • Palma de bambú
  • Cactus camarón
  • Castaño de Guayana

LEE: ¿Qué se celebra el Lunes de Pascua? El significado del "Lunes del Ángel" y por qué es festivo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

KR

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones