Plantas y flores seguras para gatos: evita intoxicaciones

Tener un gato en casa implica tener muchas responsabilidades sobre el; cuidarlo, alimentarlo, quererlo y darle cariño, mantenerlo limpio, entre otras cosas más. Y un aspecto que en ocasiones puede pasarse por alto es qué tipo de flores y plantas son peligrosas para ellos, porque sabemos que los felinos son de naturaleza curiosa y traviesa y si ingieren alguna puede darse el caso de que se intoxiquen.

El contacto de tu gato ya sea superficial o por ingesta, con alguna de las especies peligrosas puede resultar en graves problemas a su sistema digestivo, respiratorio o nervioso, así como daños a otros órganos vitales e incluso, la muerte. Por ello, aquí te contamos qué especies de plantas y flores sí puedes tener en casa sin la preocupación de que vayan a causarle algún daño a tu detective peludo de cuatro patas.

¿Qué plantas y flores son seguras para los gatos?

De acuerdo con el blog veterinario de Purina, estas son algunas plantas y flores que puedes tener en casa sin el temor de que tu gato tenga complicaciones de salud.

Flores seguras:

Flor de cera

Orquídea Phalaenopsis (también conocida como orquídeas polilla o luna)

Rosa

Bromelia sonrojada

Girasol

Violeta africana

Gloxinia

Hibisco

Aster

Celosía

Zinnia

Astromelia

Densa estrella ardiente

Fresia

Gerbera

Eustoma

Boca de dragón

Estátice

Siempreviva azul

Jazmín de Madagascar

Matthiola

Velo de novia

Cosmos

Plantas seguras:

Bambú

Manzanilla

Helecho nido del ave

Planta del flamenco

Peperomia sandía

Helecho de Boston

Planta de la amistad

Palma areca

Helecho cuerno de alce

Albahaca

Cilantro

Eneldo

Romero

Salvia

Pata de elefante

Palmera Phoenix

Siemprevivas

Calateas

Palma de dama

Planta cebra

Melisa

Atrapamoscas

Cactus viejito Pfeiff

Malamadre

Dama pintada

Palmera de salón

Palma de bambú

Cactus camarón

Castaño de Guayana

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