Los gatos son animales conocidos por su lenguaje corporal sutil pero muy expresivo. A diferencia de otros animales, no necesitan emitir sonidos para comunicar lo que sienten. Un pequeño movimiento puede decir mucho, y uno de los más importantes es la posición de sus orejas.

Si alguna vez has notado que tu gato agacha o aplana las orejas mientras lo miras, es importante prestar atención, ya que no se trata de un gesto casual.

¿Qué significa que un gato baje las orejas?

Cuando un gato coloca sus orejas hacia atrás o las aplana contra su cabeza, generalmente está expresando incomodidad, miedo o irritación.

Este comportamiento forma parte de su instinto de defensa. Al echar las orejas hacia atrás, el gato protege una zona vulnerable de su cuerpo en caso de sentirse amenazado.

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Una señal clara de alerta

Lejos de ser un gesto tierno, esta postura es una advertencia. Es la manera en que tu gato comunica que algo no está bien.

Puede significar que:

Se siente invadido o incómodo

Está estresado por el entorno

Percibe una posible amenaza

No quiere interacción en ese momento

Si se ignora esta señal, el gato puede pasar a una reacción más evidente, como bufar, arañar o incluso morder.

¿Por qué ocurre cuando lo miras?

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El contacto visual directo puede ser interpretado por un gato como un acto de desafío o intimidación, especialmente si se mantiene por mucho tiempo.

En el lenguaje felino, mirar fijamente no siempre es una señal amistosa. Por eso, si tu gato baja las orejas mientras lo observas, es probable que esté reaccionando a lo que percibe como una actitud amenazante.

Este comportamiento indica que tu mascota no se siente segura en ese momento. No significa necesariamente que haya un problema grave, pero sí refleja estrés, incomodidad o desconfianza.

Si esta reacción es frecuente, podría ser señal de:

Falta de confianza

Exceso de estímulos

Experiencias negativas previas

Problemas en su entorno

Ignorar estas señales puede afectar la relación con tu mascota y generar comportamientos defensivos más intensos.

Cuando notes que tu gato aplana las orejas:

Evita el contacto visual directo

Dale espacio

No lo fuerces a interactuar

Observa el contexto para identificar la causa

Con el tiempo, aprender a respetar su lenguaje corporal ayudará a fortalecer la confianza y mejorar la convivencia.

El gesto de agachar las orejas no es un simple movimiento, sino una forma clara de comunicación. En el caso del gato, representa una señal de alerta que no debe pasarse por alto. Entender este tipo de comportamientos es clave para garantizar su bienestar y mantener una relación sana con tu mascota.

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