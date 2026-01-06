También conocida como Roscón de Reyes, Gâteau des Rois, Tortell, Tortell de Reis, Corona dels Reis, Reialme ò Tortèl dels Reis, Pastel de Rey, Rosco de Reyes, Couronne des Rois, King's Cake, The Wreath of a King, King's Bread, la Rosca de Reyes es el platillo central y gravitatorio del día de hoy martes 6 de enero en la mayoría de los hogares mexicanos. Sin embargo, quizá no lo sepas, pero el platillo tiene un origen de creación lejano al país.

El Roscón de Reyes es una celebración derivada de la denominada “epifanía”; el momento en el que tres hombres ricos y adinerados (los Reyes) llegaron a ver a Jesús al nacer.

Se cree que la tradición actual inició en el siglo XIV en Francia, pero encontró sus raíces añosas en España y eventualmente llegó a Latinoamérica, especialmente a México, Argentina y Uruguay. De igual forma, se suele celebrar en Portugal.

En la tradición española, a diferencia de en México, se suele esconder una haba seca y una figura de un rey. A quien quiera que le salga el rey se convertirá en el mandador del día, mientras que a aquel que le aparezca la haba o frijol, deberá pagar el pan.

¿Cuál es la mejor Rosca de Reyes del mundo?

De acuerdo con Taste Atlas, el mejor Roscón de Reyes se come en Moulin Chocolat, una pastelería ubicada en Madrid, especializada en la panadería francesa. La pastelería tiene una calificación de 4.5 estrellas y su Roscón de Reyes destaca por su sabor a mantequilla con notas de naranja, su decoración rústica y la sensación aterciopelada de un pan esponjoso.

A esta hora el Moulin Chocolat ya repartió todas sus roscas del Día de Reyes y deja la tradición para otras latitudes como México en las que aún quedan unas horas para disfrutar de esta festividad y de este delicioso pan.

Te puede interesar: EU elimina mención a Maduro como líder del Cártel de los Soles

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB