El truco para enfriar las cervezas en poco tiempo

En estos días de calor, una cerveza fría es un lujo para muchas personas y existe un truco casero para garantizar que la temperatura de estas bebidas sea helada.

Durante la temporada de calor, muchas veces deseamos tener una bebida lo más fría posible, pero colocarla en el hielo implica esperar bastante tiempo para que se refresque.

Por fortuna, hay un ingrediente que seguro tienes en tu cocina y que te puede ayudar a que se enfríen rápido tanto las cervezas como los refrescos. Se trata de la sal , esa misma que utilizamos en la preparación de alimentos.

Un video publicado por el investigador y profesor Vladimir Sánchez, conocido popularmente como Breaking Vlad, demuestra que agregar sal con un poco de hielo a un recipiente con agua permite que las bebidas se enfríen más rápido que al meterlas al congelador .

¿Por qué la sal ayuda a enfriar las bebidas?

La sal mezclada con poco hielo y agua adquiere un punto de congelación menor que el de este líquido puro . Según explica Breaking Vlad, la congelación del agua disminuye por debajo de los 0°C, evitando que se convierta en hielo.

Además, diversos estudios han revelado que el agua que contiene cloruro de sodio (sal) con hielo tiene la capacidad de alcanzar los -21°C . Precisamente, esta mezcla se utilizaba como método para preparar helado cuando aún no existía la maquinaria suficiente.

Lo anterior se produce por la reacción endotérmica del agua con el hielo y la sal, ingredientes que absorben la energía para disolverse, tomando el calor de las botellas o latas de bebidas sumergidas en la solución.

Esto permite que el frío del hielo se transfiera rápidamente al recipiente, a las botellas o latas de las bebidas.

Pero recuerda limpiar las botellas de tus bebidas tras intentar este truco, ya que pueden quedar con restos de sal.

Y al abrir los recipientes, la mezcla de agua carbonatada podría ocasionar burbujas. Así que destapa con cuidado tus refrescos y cervezas para disfrutarlos bien fríos en la temporada de calor.

Con información de SUN

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