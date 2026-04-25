Las alfombras del baño son el foco principal de humedad en el hogar. El uso diario, sumado a la falta de ventilación y restos de jabón, crea el ambiente perfecto para la aparición de manchas, moho y olores persistentes. Mantenerlas impecables no es solo cuestión de estética, sino de higiene y salud.

1. Alfombras antideslizantes de goma: El adiós a las manchas oscuras

Las alfombras de caucho suelen acumular suciedad difícil debido al estancamiento de agua. Para dejarlas como nuevas, sigue este método:

-Sumergir y frotar: Colócalas en agua tibia con jabón neutro y frota las zonas críticas con un cepillo de cerdas firmes.

-Desinfección profunda: Después del lavado, déjalas reposar 15 minutos en agua con un chorrito de lejía o vinagre. Esto frenará la proliferación de hongos.

-Truco para manchas difíciles: Crea una pasta de bicarbonato de sodio y agua, aplícala directamente sobre la mancha y deja actuar antes de enjuagar.

2. Alfombras textiles: ¿Cada cuánto tiempo se deben lavar?

Al ser altamente absorbentes, las alfombras de tela requieren una rutina más estricta:

-Frecuencia ideal: Se recomienda lavarlas en la lavadora con agua caliente cada 2 o 3 días (o al menos una vez por semana si el uso es bajo).

-Tratamiento previo: Aplica un quitamanchas en las áreas visibles antes de iniciar el ciclo de lavado.

-Secado crucial: Evita la secadora a altas temperaturas. Lo ideal es el secado al aire libre para no deformar la base antideslizante ni dañar las fibras.

3. Hábitos diarios para evitar el moho

La prevención es la mejor herramienta contra la humedad. Incorpora estos pasos a tu rutina:

-Ventilación post-ducha: Abre ventanas o enciende el extractor inmediatamente después de bañarte.

-Extender la alfombra: No la dejes arrugada en el piso; cuélgala o extiéndela para que se seque por completo.

-Aspirado regular: Elimina restos de cabello y polvo que atrapan la humedad entre las fibras.

4. Consejos avanzados para prolongar su vida útil

-Alternar piezas: Ten al menos dos alfombras para rotarlas; esto permite que una se airee totalmente mientras la otra está en uso.

-Cuidado de microfibra: Opta por este material si buscas un secado rápido y alta resistencia al desgaste.

-Revisión de etiquetas: Antes de usar químicos fuertes, verifica la temperatura máxima y los detergentes compatibles para no arruinar el respaldo de caucho.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA