La urbanización acelerada y la reducción de los espacios habitacionales han llevado a los residentes de Jalisco y otras grandes metrópolis a buscar alternativas prácticas. El objetivo principal es integrar áreas verdes, con plantas, dentro de sus hogares sin sacrificar metros cuadrados valiosos ni complicar sus rutinas diarias.

Investigadores del Jardín Botánico de la UNAM han confirmado recientemente que ciertas especies de interior hacen mucho más que decorar. Estas plantas actúan como filtros naturales que purifican el ambiente cerrado de los departamentos modernos, eliminando toxinas comunes del aire y mejorando la oxigenación nocturna.

Las especies botánicas más resistentes para transformar tus espacios reducidos

La Sansevieria, conocida popularmente en nuestro país como "Lengua de suegra", encabeza la lista de recomendaciones por su asombrosa capacidad de adaptación . Esta especie puede sobrevivir y prosperar incluso en rincones con escasa iluminación natural, siendo perfecta para pasillos o baños pequeños.

Además de su resistencia a la sombra, esta planta originaria de África requiere un riego sumamente esporádico, bastando con hidratarla apenas una vez al mes. Esta característica la convierte en la compañera ideal para el acelerado ritmo de vida actual de los profesionales urbanos.

Otra opción infalible para interiores es el Epipremnum aureum, comúnmente llamado teléfono . Esta versátil enredadera se adapta maravillosamente a repisas altas o macetas colgantes, optimizando el espacio vertical mientras absorbe compuestos orgánicos volátiles presentes en productos de limpieza cotidianos.

Consejos prácticos y rápidos para el cuidado botánico en casa

Para garantizar la supervivencia a largo plazo de estas plantas, es absolutamente crucial evitar el encharcamiento de las raíces. Los expertos sugieren utilizar siempre macetas que cuenten con un excelente drenaje y emplear un sustrato poroso que permita la correcta aireación de la tierra.

Los especialistas en paisajismo de interiores recomiendan agrupar varias macetas pequeñas para generar un microclima de humedad favorable. Esta técnica resulta especialmente útil durante las intensas temporadas secas que experimentamos habitualmente en el occidente del país y la zona metropolitana tapatía.

Aplica estos tips rápidos:

1) Riega únicamente cuando los primeros centímetros de tierra estén completamente secos.

2) Limpia las hojas del polvo con un paño húmedo para facilitar la fotosíntesis.

3) Utiliza fertilizante orgánico semestralmente.

4) Evita exponerlas a corrientes directas de aire acondicionado.

Integrar la naturaleza en nuestro entorno cotidiano mediante el diseño biofílico no solo embellece estéticamente el departamento. Esta práctica accesible transforma radicalmente nuestro bienestar físico y mental diario, demostrando que no se necesita un gran jardín para disfrutar de los beneficios del mundo vegetal.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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