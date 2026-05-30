El mito del huevo crudo en el licuado; por qué dejar de hacerlo hoy

Agregar un huevo crudo al licuado matutino es una tradición que miles de deportistas en Guadalajara y el resto del mundo han adoptado desde hace décadas. Inspirados por la cultura pop y el fisicoculturismo clásico, buscan una dosis rápida de energía.

Sin embargo, especialistas en nutrición advierten que esta práctica, lejos de ser un atajo efectivo para ganar masa muscular, podría estar saboteando tus objetivos físicos. Hoy en día, la ciencia moderna ha desmentido categóricamente los supuestos beneficios mágicos de esta mezcla.

Para entender qué sucede realmente en tu cuerpo al tomar esta bebida, es vital analizar cómo procesamos los nutrientes. Aunque el huevo es una proteína de alto valor biológico, su estado físico determina exactamente cuánto provecho le sacamos al digerirlo.

La verdad sobre la absorción de proteína

El principal motivo por el que la gente añade este ingrediente a sus bebidas es para aumentar la ingesta proteica diaria. No obstante, múltiples estudios recientes demuestran que el cuerpo humano solo absorbe alrededor del 50% de la proteína cuando el huevo está crudo .

En marcado contraste, cuando el alimento se somete a calor mediante cualquier método de cocción, la absorción se dispara hasta un envidiable 90%. Esto significa que, al beberlo crudo, estás desperdiciando casi la mitad de sus valiosos beneficios nutricionales .

Investigadores y expertos de la Universidad de Guadalajara señalan que el proceso de cocción desnaturaliza las proteínas complejas. Este cambio estructural explica cómo nuestro sistema digestivo logra asimilar los aminoácidos de manera mucho más eficiente, rápida y sin esfuerzo.

El riesgo silencioso para tu salud

Más allá del evidente desperdicio nutricional, existe un peligro latente y microscópico: la Salmonella. Esta agresiva bacteria, responsable de severas intoxicaciones alimentarias, puede estar presente tanto en el exterior del cascarón como en el interior del producto fresco.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es muy clara al respecto y recomienda siempre cocinar los alimentos de origen avícola. Un licuado contaminado puede enviarte directamente al hospital con síntomas graves como fiebre alta, diarrea y calambres abdominales .

Además de las bacterias, la clara cruda contiene una sustancia natural llamada avidina Este potente antinutriente actúa como un bloqueador en tu tracto intestinal, impidiendo que tu cuerpo absorba vitaminas que son absolutamente esenciales para el funcionamiento del día a día.

Específicamente, la avidina secuestra la Biotina (también conocida en el mundo clínico como vitamina B7), crucial para la salud del cabello, la piel y el metabolismo. Consumir claras crudas frecuentemente puede provocarte una deficiencia vitamínica severa a mediano plazo.

Tips rápidos para un desayuno seguro y nutritivo

Si te preguntas dónde y cuándo es seguro consumir este superalimento, la respuesta es simple: en tu cocina, durante tus mañanas, siempre y cuando apliques calor adecuado. Un huevo cocido, tibio o revuelto siempre será nutricionalmente superior a uno crudo en tu batido.

Tip 1: Si por falta de tiempo insistes en usar formato líquido para tus batidos matutinos, la alternativa segura es comprar claras pasteurizadas. Este riguroso proceso industrial elimina las bacterias peligrosas sin necesidad de que tú cocines el producto en casa.

Tip 2: Otro consejo sumamente útil es sustituir el huevo crudo en tus licuados por suplementos de proteína en polvo, requesón o yogur griego. Estas opciones te brindan los macronutrientes necesarios sin poner en riesgo tu delicado bienestar gastrointestinal.

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Tip 3: Recuerda lavar siempre tus manos y utensilios con agua y jabón después de manipular cáscaras crudas para evitar la temida contaminación cruzada. Tu licuadora debe desinfectarse profundamente si decides ignorar las advertencias y mezclar productos sin cocción previa.

En conclusión, optimizar tu desayuno requiere tomar decisiones informadas y respaldadas por la ciencia, no solo seguir modas pasajeras de gimnasio. Cocina tus alimentos, protege tu salud integral y asegúrate de que cada gramo de proteína realmente cuente para tu desarrollo físico.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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